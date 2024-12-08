موعد مباراة المصري وبلاك بولز في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بلاك بولز الموزمبيقي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حقق المصري البورسعيد الفوز على إنييمبا النيجيري بهدفين دون رد في الجولة الأولي على ملعبه ووسط جماهيره، بينما خسر بلاك بولز أمام الزمالك بنفس النتيجة.

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

تقام المباراة في الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، على استاد دو زيمبيتو الوطني في مابوتو، عاصمة موزمبيق.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وبلاك بولز

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و بلاك بولز الموزمبيقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.