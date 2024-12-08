أهالي الفشن ببني سويف يشيعون جثامين 5 أشخاص لقوا مصرعهم بانقلاب سيارة بترعة

شيع أهالي عزبة كمون بمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، الجثامين الخمس ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة أبو شوشة إحدى الترع المائية التابعة للمركز، عقب الانتهاء من إجراءات الدفن من مستشفى الفشن المركزى.

وقد لقي 5 أشخاص من عزبة كمون بمركز الفشن جنوب بنى سويف، أثناء عودتهم من حفل زفاف إثر انقلاب سيارة ملاكي في ترعة أبو شوشة بنطاق مركز الفشن، عقب عودتهم من أحد الأفراح بالقاهرة.



وقد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع 5 أشخاص، من عزبة كمون بقرية القليعة، بانقلاب سيارة بترعة أبو شوشة بمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثث إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستخرج الأهالى جثث الأشخاص من داخل مياه ترعة أبو شوشة بمركز الفشن، وتم نقلهم إلى مستشفى الفشن المركزى جنوب بنى سويف، وتبين أن المتوفين هم: محمد مصطفى عبدالعال48، ومحمود حسن40 سنة، وحسن ربيع فتح الباب30 سنة، ومحمد ورداني 43 سنة، وخميس شعبان46 سنة، وتم استدعاء الطبيب الشرعي لإجراء الكشف الطبي عليهم، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والانتهاء من تصاريح الدفن للمتوفين.