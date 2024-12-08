مباراة الزمالك وإنيمبا | كأس الكونفدرالية

شاهد مباراة الزمالك وإنيمبا بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وإنيمبا | كأس الكونفدرالية.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة مهمة ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي مع فريق إنيمبا النيجيري. وتأتي هذه المباراة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات، ويتطلع الزمالك إلى مواصلة سلسلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0.

الزمالك يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري، وبلاك بولز بطل موزمبيق. وتشكل هذه المباراة تحديًا كبيرًا للفريق، خاصة مع سعي الزمالك للحفاظ على لقبه الأفريقي وإسعاد جماهيره تحت قيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

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مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم في كأس الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري

يلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد، 8 ديسمبر 2024، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب جودسويل أكبابيو. وتعتبر هذه المباراة جزءًا من الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024-25. وقد أكد المدير الفني جوزيه جوميز أن الفريق مستعد لخوض هذا التحدي الكبير.

القنوات الناقلة للمباراة

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباراة الزمالك وإنيمبا بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على قناة beIN Sports HD 6. كما يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق "تود" (TOD) الذي يتيح للمشاهدين متابعة اللقاءات على هواتفهم المحمولة وشاشات العرض الكبرى.

تشكيل الزمالك المتوقع

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني جوزيه جوميز على التشكيل التالي لمواجهة إنيمبا:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبدالمجيد، محمود بنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة، ناصر ماهر، عبدالله السعيد

خط الهجوم: مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد سيد زيزو

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

جاء ترتيب مجموعة الزمالك بعد الجولة الأولى كالتالي:

المصري البورسعيدي: 3 نقاط (مباراة واحدة) الزمالك المصري: 3 نقاط (مباراة واحدة) بلاك بولز الموزمبيقي: دون نقاط (مباراة واحدة) إنيمبا النيجيري: دون نقاط (مباراة واحدة)

الحكم ومراقبو المباراة

يدير المباراة الحكم الجزائري الشهير مصطفى غربال، بمساعدة مقران قوراري وعباس أكرم زرهوني كحكام مساعدين، والجزائري حسام بن يحيى كحكم رابع. كما يراقب السوداني مأمون بشارة المباراة، في حين يراقب الحكام عبد الباسط إبراهيم من جنوب إفريقيا، والمنسق العام ألكسندر أسانتي من غانا.