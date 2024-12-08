غياب بدرية طلبة عن جنازة زوجها الفنان مصطفى سالم يثير التساؤلات

شيعت اليوم الأحد جنازة الفنان الراحل مصطفى سالم في الإسكندرية عقب صلاة الظهر، بمشاركة محدودة وغياب ملحوظ لنجوم الوسط الفني، ما أثار تساؤلات عديدة.

وتعثرت الفنانة بدرية طلبة، زوجة الراحل، بسبب تواجدها خارج مصر، ولم تتمكن من وصول مراسم تشييع الجنازة والدفن في الميعاد المحدد، وجاء ذلك بحضور عدد من فناني المسرح السكندري والمخرجين، ومن بينهم المخرج إسلام صلاح، الذي رافق الفنان الراحل في العديد من الأعمال المسرحية على خشبة مسرح بدرية طلبة سابقًا المعروف بـ "تياترو النيل".

وحضرت شقيقة الفنانة بدرية طلبة مراسم الدفن بمدافن العامود، حيث كشفت لــ "الفجر" خلال بث مباشر عن موعد العزاء، مؤكدة أنه سيقام غدًا بعد صلاة المغرب بمسجد القائد إبراهيم.

ودُفن الفنان مصطفى سالم وسط أجواء مهيبة وحزن عميق بين أسرته ومحبيه، في حين يستذكر الجميع مسيرته الفنية التي أثرى من خلالها خشبة المسرح بأعمال مميزة ستظل في ذاكرة جمهوره.

ويذكر أنه كتب الراحل مصطفى سالم أخر كلماته منذ يومين عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" شكرًا للقائمين على مهرجان خشبة مسرح بعد إطلاق اسمه على الدورة الثانية لمهرجان "خشبة مسرح".

وأكد القائمون على المهرجان أن مصطفى سالم هو "الأب الروحي" لكل شباب المسرح السكندري بالإضافة إلى أنه من أهم الكتاب المسرحيين حيث قام بتأليف العديد من العروض المسرحية المهمة التي شارك بها معظم نجوم الفن.

وجدير بالذكر أن "سالم" زوج بدرية طلبة إنه تزوج من بدرية وهي في سن الـ 18 عامًا ومن أبرز أعمال المخرج مصطفى سالم مسرحية "عيال تجنن" ومسلسل "برج الأبجدية" ومسرحية "الواد الجن" ومسرحية "أنا ومراتي ومونيكا" ومسرحية "اللي عايز يجيني".

