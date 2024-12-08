محاضرة فنية تجمع جوميز بلاعبي الزمالك قبل انطلاق مباراة إنيمبا النيجيري

الفجر الرياضي
جوميز
جوميز

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل مباراة إنيمبا النيجيري المرتقبة المقرر لها اليوم في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

محاضرة فنية تجمع جوميز بلاعبي الزمالك قبل انطلاق مباراة إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية 

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في لقاء اليوم، كما حرص على منحهم التعليمات الأخيرة قبل المباراة.

وطالب جوزيه جوميز من اللاعبين ضرورة بذل أقصى جهد في لقاء اليوم والعمل على تحقيق الفوز في اللقاء والعودة بالثلاث نقاط.

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم.. القنوات الناقلة لكأس الكونفدرالية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم في كأس الكونفدرالية

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

مواد متعلقة

موعد مباراة الزمالك وإنيمبا اليوم في كأس الكونفدرالية

خالد الغندور: الزمالك يستقر على تجديد عقد زيزو.. وانقسام داخل المجلس لهذا السبب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تايم لاين.. سقوط بشار الأسد بعد 13 عامًا من الحرب.. وسوريا نحو أفق جديد

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز