بعد انهيار نظام الأسد..تعرف على مراحل تطور الأحداث في الحرب السورية

بعد 13 عامًا من الصراع الدامي الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وتسبب في نزوح نصف سكان سوريا، تمكنت المعارضة المسلحة أخيرًا من تحقيق أهدافها بإسقاط نظام بشار الأسد. في هذا المقال، سنستعرض أهم مراحل تطور الأحداث التي قادت إلى هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ سوريا، والتي شهدت استقطاب قوى خارجية وتغيرات جذرية على الأرض.

2011: بداية الاحتجاجات والتحول إلى انتفاضة مسلحة

بدأت الاحتجاجات ضد نظام الأسد في 2011 وانتشرت سريعًا في أنحاء البلاد. وقوبلت هذه الاحتجاجات بالقمع العنيف من قبل قوات الأمن، مما دفع بعض المتظاهرين لحمل السلاح وانشقاق وحدات من الجيش. كما شهد هذا العام أول تفجير في دمشق نفذته جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة الجديد في سوريا.

2013: دور حزب الله وتصعيد الصراع

ساهم حزب الله اللبناني في دعم نظام الأسد بشكل كبير، مما أوقف زخم المعارضة المسلحة في معركة القصير. وحددت واشنطن استخدام الأسلحة الكيميائية خطًا أحمر، لكن هجومًا بغاز السارين على الغوطة الشرقية لم يستدعِ ردًا عسكريًا أمريكيًا.

2014: ظهور تنظيم داعش واتفاقات الإخلاء

سيطر تنظيم داعش على الرقة ومساحات كبيرة في سوريا والعراق. واستسلمت المعارضة في حمص القديمة، مما مهد لاتفاقات "إخلاء" لاحقة. وشكلت واشنطن تحالفًا ضد داعش وبدأت بتنفيذ ضربات جوية، مما ساعد القوات الكردية على وقف تقدم التنظيم.

2015: دخول روسيا وتحولات ميدانية

انضمت روسيا إلى الحرب لدعم نظام الأسد، مما قلب دفة الصراع لصالح القوات الحكومية. وتمكنت الجماعات المعارضة من السيطرة على شمال غرب إدلب بفضل تحسين التعاون والحصول على الأسلحة من الخارج.

2016: تدخل تركيا وانتصار الحكومة في حلب

شنت تركيا عملية توغل مع جماعات المعارضة المتحالفة معها، مما أدى إلى إقامة منطقة جديدة تحت السيطرة التركية. وتمكن الجيش السوري وحلفاؤه من هزيمة المعارضة في حلب، وهو أكبر انتصار للقوات السورية في الحرب حتى ذلك الوقت.

2017: ضربات إسرائيلية وهزيمة داعش

أقرت إسرائيل بشن ضربات جوية ضد حزب الله في سوريا. وتمكنت قوات مدعومة من الولايات المتحدة بقيادة الأكراد من هزيمة داعش في الرقة وطرد التنظيم من معظم الأراضي التي استولى عليها.

2018: استعادة الجيش السوري لمناطق المعارضة

استعاد الجيش السوري الغوطة الشرقية، ثم درعا معقل المعارضة الجنوبي.

2019: فقدان داعش لآخر معاقله

فقد داعش آخر معاقله في سوريا، وقررت الولايات المتحدة إبقاء بعض قواتها في البلاد لدعم حلفائها الأكراد.

2020: وقف إطلاق النار والسيطرة على الأرض

ساندت روسيا هجومًا للقوات الحكومية انتهى بوقف إطلاق النار مع تركيا. وسيطر المعارضون على الشمال الغربي، فيما سيطرت قوة مدعومة من تركيا على شريط حدودي، وسيطرت القوات الكردية على الشمال الشرقي.

2023: تأثير هجوم حماس على إسرائيل

أدى هجوم حركة حماس على إسرائيل إلى تقليص وجود حزب الله في سوريا وتقويض سيطرة الحكومة السورية.

2024: انهيار الجيش وسقوط نظام الأسد

شنت المعارضة هجومًا جديدًا على حلب، ومع تركيز حلفاء الأسد على مناطق أخرى، انهار الجيش السوري بسرعة. بعد 8 أيام من سقوط حلب، سيطر المعارضون على معظم المدن الكبرى ودخلوا دمشق، ليسقط حكم بشار الأسد.