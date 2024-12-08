أكد البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي أهمية عودة اللاعبين المصابين إلى كامل لياقتهم البدنية في أقرب وقت ممكن، بعد التعادل 2 /2 مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم السبت.

بيرناردو سيلفا: عودة المصابين تمثل أهمية كبيرة لمانشستر سيتي

وقال بيرناردو «يتعين علينا أن نتحسن وحل مشكلة الإصابات وهذا مهم للغاية، إذا لم يتواجد لاعبون كثيرون في الفريق، فسيكون من الصعب دائما على جميع اللاعبين اللعب ثلاثة أيام كل أسبوع.»

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن سيلفا قوله «بالطبع، لا نشعر بالأسف على أنفسنا وعلينا القتال على أي حال، ولكن إذا كان لديك 13 لاعبا متاحا فقط، فهذا ليس جيدا بما يكفي.»

وأضاف «بالنسبة للجدول الزمني الذي لدينا الآن، فهو ليس جيدا بما يكفي ويتعين علينا بذل جهد كفريق لاستعادة اللاعبين في أسرع وقت ممكن.»

وأشار: «النتيجة مخيبة للآمال وكان بإمكاننا أن نكون أفضل بكثير لكن هذا هو الحال في الوقت الحالي، لقد قاتلنا وحاولنا قلب الأمور لكن ملعب بالاس دائما ما يكون مكان صعب أن تأتي إليه.»

وأكد «لقد حصلوا على الكثير من الكرات الثابتة وكان شعوري في الملعب هو نعم كان لدينا الكرة وسيطرنا على المباراة وصنعنا بعض الفرص، لكننا لم نسيطر عليها بقدر ما أردنا.»

وختم سيلفا حديثه بالقول «لم نتفاعل عندما فقدنا الكرة بالسرعة كنا نفعل عادة عندما نلعب بشكل جيد، نحن بحاجة إلى العودة إلى القيام بالأشياء البسيطة بشكل صحيح....إذا عاد اللاعبون، فسيساعدنا ذلك كثيرا.»