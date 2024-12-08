مديرية تعليم الفيوم تنظم برامج تدريبية مكثفة لتطوير مهارات المعلمين والإداريين

نظمت إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم بالفيوم برنامجًا تدريبيًا مكثفًا لمعلمي الحصة على مستوى المحافظة، تحت إشراف الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وبمشاركة فريق إدارة التدريب برئاسة ريحاب عريق، وبحضور جهاد البراوي والدكتور إبراهيم خليل عبدالرازق.

انطلقت فعاليات التدريب آمس السبت، مستهدفة 5300 معلم في المواد الأساسية (اللغة العربية، الرياضيات، الدراسات، والعلوم)، وتم توزيع المشاركين على 120 قاعة تدريبية، حيث تناول اليوم الأول استراتيجيات التدريس، بينما يركز اليوم الثاني على إدارة الصف ومهارات تدريس المادة.

إضافة إلى ذلك، نظمت المديرية تدريبًا خاصًا لمعلمي اللغة الإنجليزية بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني، حيث شارك 144 معلمًا في هذا البرنامج.

كما استُكمل تدريب 103 مديرين على برنامج "المدير المعاصر"، والذي عُقد بقاعة مسرح المديرية، بحضور المدرب عبدالعظيم القويضي، مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة المديرية لتطوير الكوادر التعليمية والإدارية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية في محافظة الفيوم.