افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة العجمي لتوفير السلع بأسعار مخفضة في الإسكندرية

افتتحت اليوم فعاليات السوق الخامس لسلسلة أسواق اليوم الواحد تحت شعار "خمسة وخميسة" بمنطقة العجمي في الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الفريق محافظ الإسكندرية، في إطار توجهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار تنافسية.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور المهندسة هدى أبو كليلة، رئيسة حي العجمي، يرافقها كل من جمال عمار، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، أحمد عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية، ريهام عبد القادر، مديرة إدارة تموين العجمي، محمد الشافعي، رئيس الرقابة.

وأُقيم السوق بميدان مسجد الحديد والصلب بالعجمي، وضم مجموعة كبيرة من التجار لعرض مختلف السلع الغذائية، مثل اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الأجبان، والزيوت، بالإضافة إلى الخضروات، الفاكهة، البهارات، التمور، الحلويات، والبقوليات، مع تخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق العادية.

وتميز السوق بإتاحة صرف السلع التموينية ونقاط الخبز عبر البطاقات التموينية، مع توفير الخبز البلدي المدعم بأسعار مناسبة، وتم تفقد جودة السلع وأسعارها المخفضة للتأكد من توافقها مع معايير الجودة والسلامة.

وحرصت إدارة السوق على توفير خدمات مثل الحماية المدنية، والأمن، بالإضافة إلى وجود حملة طبية من وزارة الصحة لإجراء فحوصات مجانية للمواطنين تشمل قياس الضغط والسكر.

ويأتي هذا السوق كجزء من استراتيجية وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الأسواق المحلية بتوفير السلع بأسعار تنافسية، مع ضمان الجودة العالية والخدمات المتكاملة.

IMG-20241208-WA0041