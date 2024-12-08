افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة العجمي لتوفير السلع بأسعار مخفضة في الإسكندرية

محافظات
بوابة الفجر

افتتحت اليوم فعاليات السوق الخامس لسلسلة أسواق اليوم الواحد تحت شعار "خمسة وخميسة" بمنطقة العجمي في الإسكندرية، وذلك تحت رعاية  الفريق محافظ الإسكندرية، في إطار توجهات القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار تنافسية.

وشهدت فعاليات الافتتاح حضور المهندسة هدى أبو كليلة، رئيسة حي العجمي، يرافقها كل من  جمال عمار، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية،  أحمد عبد الحميد، مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية،  ريهام عبد القادر، مديرة إدارة تموين العجمي،  محمد الشافعي، رئيس الرقابة.

وأُقيم السوق بميدان مسجد الحديد والصلب بالعجمي، وضم مجموعة كبيرة من التجار لعرض مختلف السلع الغذائية، مثل اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الأجبان، والزيوت، بالإضافة إلى الخضروات، الفاكهة، البهارات، التمور، الحلويات، والبقوليات، مع تخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق العادية.

وتميز السوق بإتاحة صرف السلع التموينية ونقاط الخبز عبر البطاقات التموينية، مع توفير الخبز البلدي المدعم بأسعار مناسبة، وتم تفقد جودة السلع وأسعارها المخفضة للتأكد من توافقها مع معايير الجودة والسلامة.

وحرصت إدارة السوق على توفير خدمات مثل الحماية المدنية، والأمن، بالإضافة إلى وجود حملة طبية من وزارة الصحة لإجراء فحوصات مجانية للمواطنين تشمل قياس الضغط والسكر.

ويأتي هذا السوق كجزء من استراتيجية وزارة التموين لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الأسواق المحلية بتوفير السلع بأسعار تنافسية، مع ضمان الجودة العالية والخدمات المتكاملة.

 

IMG-20241208-WA0041
IMG-20241208-WA0041
IMG-20241208-WA0040
IMG-20241208-WA0040
احمد عبد الحميد إدارة إدارة تموين استراتيجية وزارة التموين اسعار مخفضة أسعار تنافسية اسواق اليوم الواحد البطاقات التموين التموين والتجارة الجودة العالية الجودة والسلامة الخبز البلدي الخدمات المتكاملة السلع بأسعار مخفضة السياسية اليوم الواحد بطاقات التموينى بطاقات التموين بطاقات التموينية توفير السلع فحوصات مجانية محافظ الإسكندرية مديرية التموين والتجارة الداخلية وكيل مديرية التموين

مواد متعلقة

غياب بدرية طلبة عن جنازة زوجها الفنان مصطفى سالم يثير التساؤلات

إقامة سوق اليوم الواحد بحي العجمي استجابة لمطالب المواطنين

"ورقة وقلم".. مبادرة تعليمية للقضاء على تعثر القراءة والكتابة بين طلاب الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع حي منتزه ثان

"خطوبة أونلاين".. الفجر تشارك عروس الإسكندريةخطوبتها عبر بث مباشر بسبب غربة العريس

محافظ الإسكندرية يوجه بـ رصف شوارع حي منتزه أول وإعادة الشيء لأصله وتسريع وتيرة العمل

بتهمة تهريب سلع مدعمة وبيعها بالسوق السوداء..ضبط بقال تمويني في العامرية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تايم لاين.. سقوط بشار الأسد بعد 13 عامًا من الحرب.. وسوريا نحو أفق جديد

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز