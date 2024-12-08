محافظ الدقهلية: تحصين أكثر من 173 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

محافظات
جهود حملات تطعيم
جهود حملات تطعيم الطب البيطري بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على متابعته لأعمال الحملة القومية الثالثة، لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، التي تقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض،وأوضح أنه منذ انطلاق الحملة يوم السبت الموافق 16من شهر نوفمبر الماضي بلغ ما تم تحصينه خلال هذه الفترة أكثر من 173ألف رأس ماشية وتستمر الحملة لمدة شهر من تاريخ انطلاقها.

وأكد محافظ الدقهلية على تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة،وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية للحفاظ عليها وحمايتها من الأمراض وحرصا على تنمية الثروة الحيوانية.

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية أنه لا توجد حالات اشتباه إصابة بالحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وأن أعمال التحصين لمنع الإصابة بالمرض وتشمل الحملة تحصين رؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس.

وأضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية قبل التحصين.

محافظ الدقهلية: تحصين أكثر من 173 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي

6afb8777-48ca-4671-88a5-f71dcfa837e0
6afb8777-48ca-4671-88a5-f71dcfa837e0
a9d8f5ee-705b-41e4-9a90-2dda79554893
a9d8f5ee-705b-41e4-9a90-2dda79554893
32d305d5-23d0-4ae7-b5d7-d88dc9aa6dc8
32d305d5-23d0-4ae7-b5d7-d88dc9aa6dc8
f7a90f0d-f3dd-4a3f-987f-a1f5fdd0f1d7
f7a90f0d-f3dd-4a3f-987f-a1f5fdd0f1d7
4784de58-e1ad-41a6-aaca-1bdf75c76817
4784de58-e1ad-41a6-aaca-1bdf75c76817
اعمال الحملة القومية الثروة الحيواني الثروة الحيوانية الحملة القومية الحمي القلاعية الحملة القومي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الطب البيطري الوادي المتصدع تنمية الثروة الحيوانية حالات اشتباه توعية المواطن تحصين الحيوانات حمى الوادي المتصدع طارق مرزوق محافظ الدقهلية مديرية الطب البيطرى بالدقهلية مديرية الطب البيطري مدير مديرية الطب البيطري

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية يتفقد القوافل الطبية المجانية بالمنطقة الصناعية بجمصه والطيبة بنبروه

وكيل صحة الدقهلية: مناظرة 3400 حالة ضمن منظومة التشخيص عن بعد

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة لمتابعة مستوي النظافه..صور

محافظ الدقهلية: إعادة هيكلة وتطوير منظومة أمن المنطقة الصناعية ورفع كفاءة الأفراد وزيادة أعدادهم

أسعار التوابل اليوم الأحد 8-12 -2024 في محافظة الدقهلية

أسعار البقوليات اليوم الأحد 8-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

أسعار الخضروات اليوم الأحد 8-12-2024 في الدقهلية

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 8-12-2024 في الدقهلية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - تايم لاين.. سقوط بشار الأسد بعد 13 عامًا من الحرب.. وسوريا نحو أفق جديد

تعادل سلبي يترك الصدارة مشتعلة في دوري الأبطال.. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

مواجهة نارية تنتهي بدون أهداف .. ملخص مباراة الأهلي وأورلاندو في دوري أبطال أفريقيا

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز