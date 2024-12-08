انتزع فريق جيل فيسنتي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على ضيفه ناسيونال ماديرا بنتيجة 2 / 1 ضمن منافسات الجولة 13 بالدوري البرتغالي لكرة القدم، السبت.

جيل فيسنتي يفوز على ناسيونال ماديرا في الدوري البرتغالي

تقدم جيل فيسنتي بهدف سانتي جارسيا في الدقيقة 7، وأدرك أوليسيس روشا هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 50.

وانتزع نقاط الفوز بهدف سجله روبن فرنانديز في الدقيقة 97.

بهذا الفوز كسر جيل فيسنتي سلسلة من أربع هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر.

أما ماديرا فقد تجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز السادس عشر.