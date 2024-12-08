المؤبد لـ "فرد أمن" لاتهامه بقتل شخص طعنا بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لـ "فرد أمن"، لاتهامه بقتل شخص طعنا إثر خلافات سابقة بينهم، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وأحالت النيابة العامة "محمد.ا.م.ف" 46 سنة، فرد أمن، في القضية رقم 8373 لسنة 2024 جنايات أول شبرا والمقيدة برقم 1575 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 11 / 5 / 2024 بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول محافظة القليوبية، قتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه "حسن محمد عواد"، بأنه على إثر خلافات سابقة عقد العزم وبيت النية على قتله، وبباعث الانتقام منه أعد لهذا الغرض "مطواة" وتجسيدًا لما وغر بصدره من نية خبيثة بقتل ضحيته كمن له بالمكان الذي أيقن تواجده به سلفًا وما أن ظفر به حتى باغته بعدة طعنات، استقرت بصدره وبطنه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

أكدت تحريات الرائد محمود محمد محمود صبري، معاون مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة. بأنه على إثر خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه، الأمر الذي أشعل نار الانتقام في صدر المتهم الذي بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه وأعد مطواة وتوجه بها إلى حيث يتواجد المجني عليه، وما أن أبصره حتى باغته بعدة طعنات استقرت بصدره فأحدث إصابته التي أدت لوفاته.