الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" لاكتشاف مواهب طلاب المدارس بقنا

الفجر الفني
قصور الثقافة
قصور الثقافة

تبدأ اليوم الأحد فعاليات برنامج مصر جميلة بمحافظة قنا، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم.

 

 يهدف البرنامج، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى اكتشاف وتنمية مواهب طلاب المدارس في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

ورش تدريبية مجانية في مختلف الفنون
 

يتضمن البرنامج مجموعة من الورش التدريبية المجانية الموجهة لطلاب مدارس قنا الجديدة، وتستمر حتى 12 ديسمبر الجاري. تشمل الورش مجالات متنوعة مثل الموسيقى (عزف وغناء)، الفنون التشكيلية، المسرح، الكتابة الإبداعية، والأداء الحركي، حيث يشرف على التدريب نخبة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين لتقديم الدعم للطلاب وإتاحة بيئة حاضنة لإبداعاتهم.

تنظيم مشترك بين هيئات ثقافية بارزة
 

البرنامج مقدم من الإدارة العامة لرعاية المواهب، برئاسة المخرج محمد صابر، وتحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الثقافية بقيادة الشاعر د. مسعود شومان. كما يتم تنفيذه بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة قنا، برئاسة أنور جمال.

نجاح البرنامج في محافظات سابقة
 

كانت هيئة قصور الثقافة قد أطلقت برنامج مصر جميلة خلال فترة الإجازة الصيفية في عدة محافظات، منها دمياط، الجيزة، الفيوم، المنوفية، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، والمنيا. ويجري العمل حاليًا على توسيع البرنامج ليشمل المزيد من المحافظات، بهدف اكتشاف المواهب الفنية وخلق جيل جديد من المبدعين لإثراء المشهد الثقافي في مصر.

 

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