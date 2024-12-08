عاجل| بعد سقوط نظامه.. أين بشار الأسد الآن؟ وما حقيقة مقتله؟

أين بشار الأسد الآن؟.. سؤالًا يشغل العالم أجمع خلال الساعات الحالية بالتزامن مع سقوط الرئيس السوري وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الفصائل السورية المسلحة.

أين بشار الأسد الآن؟

والسؤال الأبرز على الساحة خلال الساعات الحالية هو " أين بشار الأسد الآن؟"، وذلك في ظل رغبة الرأي العام في معرفة مكان الرئيس السوري بعد كتابة النهاية لنظامه صباح اليوم الأحد.

سقوط نظام بشار الأسد

وصباح اليوم الأحد، أعلنت فصائل المعارضة، سقوط حكم الرئيس السوري بشار الأسد بعد 24 عاما بعد 13 عامًا من اندلاع الحرب الأهلية، تزامنًا مع سيطرت المعارضة السورية على العديد من معاقل الرئيس خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية ضعف إيران وحزب الله في ظل الحرب مع إسرائيل، وإحجام حليفتها روسيا عن مساعدتهما.

أين يوجد بشار الأسد الآن؟

وللإجابة عن سؤال أين بشار الأسد الآن، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأحد، أن الرئيس السوري بشار الأسد غادر سوريا.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن الأسد "قرر ترك منصبه الرئاسي وغادر البلاد، وأعطى تعليماته بانتقال السلطة سلميًا"، وأضافت أن "روسيا لم تشارك في هذه المفاوضات"، متابعة: "روسيا الاتحادية على اتصال مع جميع مجموعات المعارضة السورية".

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار" أن طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية يعتقد أن الأسد استقلها، أقلعت من مطار دمشق، في الوقت الذي سيطرت به فصائل المعارضة على العاصمة.

ووفق الموقع، أقلعت الطائرة بداية باتجاه منطقة الساحل السوري، بيد أنها استدارت فجأة وطارت في الاتجاه المعاكس لبضع دقائق قبل أن تختفي عن الخريطة.

أين عائلة بشار الأسد؟

فيما نشرت صحيفة تليجراف الألبانية، أن عائلة الرئيس السوري بشار الأسد هربت إلى روسيا بعد أن شنت الجماعات المسلحة هجومًا استولت فيه على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا.

وفرت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المولودة في بريطانيا، مع أطفالها الثلاثة، حسب مسؤولين أمنيين سوريين، ومن غير الواضح إلى أين توجه الرئيس السوري.

هل قتل بشار الأسد؟

فيما أشارت بعض المصادر السورية إلى تحطم طائرة الرئيس السوري المعزول، بشار الأسد، ومقتله مع 3 من أبنائه، الذين كانوا بالطائرة، وذلك ما أوردته صحيفة "The Times of Israel" العبري، والذي نقلته عن وكالة أنباء "رويترز"

وذكرت "رويترز" عن مصادر سورية أن بشار الأسد ربما يكون قد قُتل في حادث تحطم طائرة أثناء هروبه من سوريا، حيث أفادت بيانات موقع (Flightradar) الإلكتروني، أن طائرة سورية أقلعت من مطار دمشق، في الوقت الذي وردت فيه أنباء عن سيطرة المعارضة السورية المسلحة على العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أن الرئيس السورية المخلوع بشار الأسد ربما كان على متن الطائرة، التي تحطمت.

وذكر موقع تتبع الطائرات (Tendar) أن طائرة سورية من طراز IL-76T قادمة من دمشق ارتفاعها سريع، فقدت بالقرب من حمص وربما سقطت غربي تلك المدينة، وهناك شائعات بأنها كانت طائرة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد مع أبنائه.

وكانت الطائرة قد حلقت في البداية نحو منطقة الساحل السوري، معقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها بشار الأسد وعائلته، ولكنها بعد ذلك غيرت مسارها بشكل مفاجئ وحلقت في الاتجاه المعاكس لبضع دقائق، قبل أن تختفي عن الخريطة، وفقًا لـ "رويترز".

وأكدت وكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، أنها لم تتمكن من التأكد من هوية الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة المتجهة من دمشق لحمص.

وأكدت رويترز، نقلًا عن مصدرين سوريين أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن يكون بشار الأسد قد قُتل في حادث تحطم الطائرة، حيث كان من غير المعروف سبب عودة الطائرة إلى مسارها بشكل مفاجئ واختفائها عن الخريطة، وخاصة أن اتجاهها المحدد كان من دمشق لحمص.

