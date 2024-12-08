بايرن ميونخ يحجب القميص رقم 5 تكريمًا للأسطورة بيكنباور

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

قرر نادي بايرن ميونخ البطل القياسي للدوري الألماني (بوندسليغا) حجب القميص رقم 5 تكريمًا لأسطورة النادي فرانز بيكنباور الذي توفى في السابع من يناير (كانون الأول) الماضيعن 78 عامًا.

بايرن ميونخ يحجب القميص رقم 5 تكريمًا للأسطورة بيكنباور

وأعلن رئيس نادي بايرن ميونخ هيربرت هاينر عن هذا النبأ اليوم الأحد خلال الجمعية العمومية للنادي وسط تصفيق شديد من المتواجدين، ومن بينهم أرملة بيكنباور هيدي بيكنباور ونجلها جويل.

وقال هاينر: "سيتم الاحتفاظ بالقميص رقم 5 كآرث فريد من نوعه، لأن نادينا وتاريخه لا يمكن تصورهما دون فرانز".

وأضاف "هذا العام فقد بايرن ميونخ أعظم شخصية في تاريخه".

وأشار "عزيزي فرانز لقد صنعت ما وصل إليه النادي اليوم، مرادفًا لأفضل نجاح ممكن، أسلوب فريد وإنسانية عميقة كلاعب ومدرب ورئيس ورفيق، لقد منحت بايرن ميونخ التألق الذي مازال صداه قائمًا حتى اليوم".

وأوضح: "من الممكن تخيل أي شيء، لكن لا يمكن تخيل بايرن دون فرانز بيكنباور"، واصفًا حضور هيدي بيكنباور ونجلها جويل بأنه شرف عظيم".

وأعاد بيكنباور الملقب بالقيصر صياغة مركز اللاعب القشاش في حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي من خلال أدائه الرشيق وشخصيته القيادية.

وتوهج بيكنباور في صفوف بايرن ميونخ في هذه الفترة وتوج معه بالعديد من الألقاب من بينها ثلاثة ألقاب قارية ولقب كأس إنتركونتنينتال.

وتولى تدريب النادي لفترة وجيزة في تسعينيات القرن الماضي وتولى منصب رئيس النادي بين عامي 1994 و2009، وفاز بلقب كأس العالم كلاعب في 1974 وكمدرب في 1990 وتولى منصب رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006 بألمانيا.

وكرم بايرن ميونخ بيكنباور وكذلك عدد أخر من نجومه السابقين الذين توفوا في آخر 12 شهرًا، ومن بينهم  أندريس بريمه الذي توفى هذا العام  عن 63 عاما ويشتهر بتسجيله هدف الفوز في نهائي كأس العالم 1990.
 

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