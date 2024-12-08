تعليم مطروح ينظم ندوة لتوعية الطلاب بمخاطر التدخين بالتعاون مع نادي الروتاري

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ندوة مخاطر التدخين
ندوة مخاطر التدخين بقاعة العمد والمشايخ

 

صرحت الأستاذة نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن المديرية ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية نظمت ندوة لتوعية طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بمخاطر التدخين  بالتعاون نادي روتاري مطروح بقاعة مجلس العمد والمشايخ

جاء ذلك بحضور المستشار محمد الملاح رئيس الروتاري والأستاذة هدي إبراهيم مدير إدارة المشاركة المجتمعية

وقد تناولت الندوة إخطار التدخين من خلال إيضاح التأثير السلبى للتبغ على صحة الرئتين والتي تسبب العديد من  أمراض الجهاز التنفسي

وأوضحت وكيل الوزارة أن تنظيم الندوة التوعوية يأتي تفعيلا للمشاركة المجتمعية بالتعاون مع النادي الخدمي كذلك يأتي فى إطار الحرص علي  زيادة الوعى الطلابي بخطورة التدخين والآثار المترتبة عليه من خلال تنظيم العديد من البرامج والندوات في سبيل تنشئة جيل قادر على مواجهة تحديات العصر وتحقيق التقدم لوطننا الغالي مصر ٠

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