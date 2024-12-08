إيهاب فهمي يعلن اعتذاره عن إدارة المركز القومي للمسرح: "دائمًا في خدمة الوطن"

الفجر الفني
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

أعلن الفنان إيهاب فهمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تقديمه اعتذارًا رسميًا عن عدم الاستمرار في منصبه كمدير للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي.

رسالة شكر وتقدير
 

وجه إيهاب فهمي رسالة شكر من خلال منشوره إلى وزير الثقافة أحمد هنو، ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي خالد جلال، وكل زملائه بالمركز القومي للمسرح. 

 

وأوضح في رسالته: "كل الشكر لوزير الثقافة أحمد هنو وخالد جلال رئيس قطاع المسرح وكل زملائي بالمركز القومي للمسرح".

قبول الاعتذار واستمرار الدعم
 

وأشار إيهاب فهمي إلى أن اعتذاره قد قُبِل اعتبارًا من 3 نوفمبر 2024، مؤكدًا في نهاية رسالته: "كل الشكر اعتبارًا من اليوم، ودائمًا جميعًا في خدمة الوطن".

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