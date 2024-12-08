ترتيب المصري في بطولة الكونفدرالية قبل مواجهة بلاك بولز

الفجر الرياضي
المصري
المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بلاك بولز الموزمبيقي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع المصري فى المجموعة الرابعة بالكونفدرالية التي تضم الزمالك، وبلاك بولز الموزمبيقي وإنيمبا النيجيري.

ويحتل فريق المصري  المركز الأول متصدر المجموعة ويأتي خلفه الزمالك بالمركز الثاني  ويتساوي معه في نفس النقاط وفى المركزين الثالث والرابع، فريقا بلاك بولز وإنيمبا دون نقاط.

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ترتيب المجموعة الرابعة بالكونفرالية

1-المصري البورسعيدي 3نقاط
2- الزمالك   3نقاط
3-بلاك بولز 0 نقطة
4- انيمبا الموزمبيقي 0نقطة

موعد مباراة المصري وبلاك بولز

تقام المباراة في الساعة التاسعة  مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، على استاد دو زيمبيتو الوطني في مابوتو، عاصمة موزمبيق.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وبلاك بولز

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و بلاك بولز الموزمبيقي  عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

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