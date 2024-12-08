‏نتنياهو: سقوط الأسد كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران

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بوابة الفجر

قال رئيس الوزراء الآسرائيلي بنيامين نتنياهو، ‏إن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد كان نتيجة مباشرة للضربات التي وجهتها إسرائيل لحزب الله وإيران.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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