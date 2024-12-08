"اشتغل من بيتك.. معا للقضاء على البطالة" في ندوة لجامعةالأزهر بأسيوط

نظمت جامعة الأزهر للوجه القبلي بأسيوط اليوم الأحد ندوة تحت عنوان اشتغل من بيتك معا للقضاء على البطالة

وحاء ذلك تحت رعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وبحضور الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور صابر السيد عميد كلية اللغة العربية والدكتور على على كمال معبد مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط والدكتورة أسماء جابر مهران نائب مدير المركز والمهندس أيمن عياد مدير معهد تكنولوجيا المعلومات iti بجامعة أسيوط وإيهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط والمقدم أحمد صفوت مدير التربية العسكرية بفرع الجامعة للوجه القبلي.

وبدأت الندوة التي قدمها الدكتور الحسيني حماد منسق الندوة بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، تلا ذلك كلمة ترحيب من الأستاذ الدكتور صابر السيد عميد كلية اللغة العربية بأسيوط، بالمنصة الكريمة والحضور، مثمنا التعاون بين فرع الجامعة للوجه القبلي وجامعة أسيوط، هو ما يؤكد انفتاح فرع الجامعة وتعاونه مع كافة المؤسسات، متمنيا النجاح للندوة، التي تسعى لخدمة الطلاب وتوفير أفكار لمشاريع توفر فرص عمل لهم فى المستقبل.

ونقل الدكتور على كمال مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة أسيوط تحيات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، مؤكدا أن الندوة تحتوي على عدد من التجارب التي تم تنفيذها بالفعل، والتي تفيد الطلاب، وأوضح أن سوق العمل الآن لا بد فيه من السعي من أجل خلق فرص العمل وعدم الانتظار للعمل فى الوظائف التقليدية.

وفى كلمته نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه تحيات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر للحضور، مثمنا التعاون بين فرع الجامعة وجامعة أسيوط والمؤسسات المختلفة التي تهدف إلى تقديم الخدمات والدعم للطلاب، وأوضح فضيلته أن الفرص التي تقدمها تلك المؤسسات، ليست مساعدات نظرية بل تتعدى الجانب العملي من خلال الدعم المادي والفني للمشروعات مشيرا إلى أن فرع الجامعة للوجه القبلي لديه حاضنة تكنولوجية "رواق" لريادة الأعمال بفرع الجامعة بأسيوط وأخرى بقنا، تقدم كافة سبل الدعم الفني والمادي للطلاب الذين يرغبون فى دعم مشروعاتهم وفتح آفاق جديدة للمستقبل، حيث حصلت ثلاثة مشروعات لطلاب فرع الجامعة على تكريم من السيدة الفاضلة قرينة رئيس الجمهورية؛ لتميز مشروعاتهم وأضاف أن الشريعة الإسلامية تحث على السعي والكسب من عمل اليد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بالذهاب للاحتطاب والكد لكي يكون صاحب عمل لا يسأل الناس العطاء، خير دليل على ذلك.

واستعرض المهندس أيمن عياد مدير معهد تكنولوجيا المعلومات iti بجامعة أسيوط عددا من التجارب والمشاريع الناجحة التي تم دعمها، وهي ليست قاصرة على الكليات العملية فقط بل تتعدى إلى كافة الكليات الأخرى وأوضح أن المعهد يقدم عددا من البرامج والأنشطة والتدريبات المتنوعة وملتقيات التوظيف التي توفر وظائف لكافة طلاب الكليات مجانا، ويقدم منحا مجانية من خلال وزارة الاتصالات وغيرها؛ لخدمة الشباب، والسعي للحصول على فرصة عمل، حيث تم تدريب ما يزيد عن 27000 ألف متدرب، مؤكدا تصاعد عدد المنح المقدمة

واستعرض إيهاب عبدالحميد مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط، أن الجهاز يقوم بدعم المشروعات الصغيرة بالتمويل اللازم لدعم تنفيذ المشروع، كما يساهم فى توفير الدعم الفني والتسويقي للمشروعات، كما يقوم بدعم العديد من المبادرات والمشروعات خلال السنوات السابقة، موضحا التزايد المستمر من الشباب لتقديم مشروعات والحصول على الدعم وكما أعرب عن سعادته بوجوده بفرع الجامعة بأسيوط وفخره بالإنجازات التي يحققها طلاب فرع الجامعة من خلال حاضنات "رواق" بفرع الجامعة للوجه القبلي.