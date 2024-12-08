تزوير محررات وعملات رسمية.. قرار المحكمة ضد عنصر إجرامي شديد الخطورة بالنزهة

قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس عنصر إجرامي شديد الخطورة لمزاولته نشاطا إجراميا في مجال تزوير المحررات الرسمية والعملات الورقية واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية في النزهة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأحوال المدنية، قيام عنصر إجرامي شديد الخطورة سبق اتهامه والتنفيذ عليه في العديد من القضايا أبرزها «سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل وتزوير ومخدرات»، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تزوير وتقليد المحررات الرسمية والعملات الورقية، واصطناع أختام شعار الجمهورية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، واستقطاب المواطنين راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته العديد من المضبوطات أبرزها: عدد من أختام شعار الجمهورية، منسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية وعدد من الأكلاشيهات تقرأ بصمتهم لبعض الجهات والأجهزة، فضلا عن الأدوات المستخدمة في التزوير، وعدد من بطاقات الرقم القومي مزورة وعدد من رخص القيادة مزورة وعدد من الأوراق مطبوع عليها عملة ورقية محلية، وعدد من أوراق وشهادات، ومستندات مزورة ومعدة للتزوير.



واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.