الأوقاف تعلن 5 أسر قرآنية تنافست اليوم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

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المسابقة العالمية
المسابقة العالمية للقرآن الكريم الحادية والثلاثين

تنافست اليوم خمس أسر قرآنية من مختلف محافظات مصر في الفرع السادس من المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الحادية والثلاثين، التي تعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبرئاسة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وجرت الاختبارات بمقر المسابقة في مسجد مصر ومركزه الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

خاضت الأسر المشاركة اختبارات مكثفة في حفظ القرآن الكريم كاملًا برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما، مع فهم معانيه وإتقان وجوه إعرابه، ويعد هذا الفرع من أبرز محاور المسابقة، إذ يشترط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنين للحفظ عن ثلاثة، مع عدم حصول الأسرة مسبقًا على أحد المراكز الأربعة الأولى، ما يعزز روح التنافس العائلي البناء.  

شارك في الاختبارات اليوم خمس أسر وهي: 
الأسرة الأولى تكونت من: علي رشاد عبد الحميد، وأبو بكر رشاد عبد الحميد، وعمر رشاد عبد الحميد؛ وتكونت الأسرة الثانية من: عايدة أحمد محمود مخلص، وجهاد محمد فتحي، ومصطفى محمد فتحي ناصف؛ وتكونت الأسرة الثالثة من: الزهراء جمال محمد شبل، والشيماء جمال محمد شبل، وأسماء جمال محمد شبل؛ وتكونت الأسرة الرابعة من: محمد صلاح عبد القادر تاج الدين، وأسماء صلاح عبد القادر تاج الدين، وعبد القادر صلاح عبد القادر تاج الدين؛ وتكونت الأسرة الخامسة من: جاب الله عوض جاب الله حسين، وإيمان جاب الله عوض جاب الله حسين، وإسراء جاب الله عوض جاب الله حسين.  

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف خصصت جوائز مميزة لتكريم الأسر الفائزة في هذا الفرع، إذ تبلغ قيمة الجائزة الأولى مليون وخمسين ألف جنيه، والجائزة الثانية ستمائة ألف جنيه، وتؤكد هذه الجوائز الحرص الكبير على دعم الجهود الأسرية التي تسعى إلى غرس حب القرآن الكريم في نفوس أبنائها، ما يرسخ القيم الإسلامية السامية.  

أعرب أفراد الأسر المشاركة عن فخرهم بالمشاركة في هذه المسابقة، مشيدين بالدقة والتنظيم الذي اتسمت به الاختبارات، وأكدوا أن هذه التجربة ليست مجرد منافسة بل هي وسيلة لتعزيز الروابط الأسرية، معربين عن شكرهم للدولة المصرية على رعاية القرآن الكريم وحفظته وتشجيعها للأسر الملتزمة بتعاليم الدين الحنيف.

العاصمة الادارية الجديدة خمس أسر قرآنية أسامة الأزهري وزير الأوقاف المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع السادس من المسابقة العالمية للقرآن الكريم

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