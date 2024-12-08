بعد الإطاحة بنظامه.. من هو بشار الأسد؟

بشار الأسد.. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما أعلنت وسائل الإعلام والتلفزيون السوري سقوط النظام.



من هو بشار الأسد؟

هو بشار حافظ الأسد، وُلد في 11 سبتمبر 1965 في دمشق، تولى رئاسة الجمهورية العربية السورية في 17 يوليو 2000 بعد وفاة والده حافظ الأسد، الذي حكم البلاد منذ عام 1971.

كان بشار قبل دخوله السياسة طبيبًا متخصصًا في طب العيون، حيث حصل على شهادته من جامعة دمشق عام 1988، وتابع دراسته في مستشفى ويسترن للعيون في لندن.

لكن وفاة شقيقه الأكبر باسل عام 1994 غيرت مسار حياته، حيث عاد إلى سوريا ليصبح الوريث السياسي لوالده.

شغل مناصب عسكرية، بما في ذلك مسؤولية الوجود العسكري السوري في لبنان، قبل أن يُنتخب رئيسًا خلفًا لوالده عام 2000، في انتخابات استفتائية حصل فيها على 99.7% من الأصوات، ثم أُعيد انتخابه بنفس الطريقة عام 2007.



الحياة الأسرية لبشار الأسد

ولد بشار حافظ الأسد في 11 سبتمبر 1965، لعائلة علوية تنتمي إلى منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية. كان والده، حافظ الأسد، رئيسًا للجمهورية العربية السورية منذ عام 1971 حتى وفاته في عام 2000، ووالدته، أنيسة مخلوف، تنتمي إلى عائلة ذات نفوذ سياسي واقتصادي كبير في سوريا.

الزواج والأسرة

تزوج بشار الأسد في عام 2000 من أسماء الأخرس، التي تنحدر من عائلة سنية من مدينة حمص، ونشأت في المملكة المتحدة حيث درست علوم الكمبيوتر وعملت في القطاع المصرفي قبل عودتها إلى سوريا.

أسماء الأسد، التي عرفت بلقب "السيدة الأولى"، لعبت دورًا بارزًا في تقديم صورة عصرية للقيادة السورية، حيث قادت مبادرات اجتماعية واقتصادية في البلاد، خاصة في مجالات التعليم والتنمية.

ومع ذلك، تعرضت لانتقادات واسعة خلال الحرب الأهلية السورية بسبب ظهورها المتكرر في الإعلام وتجاهلها للمعاناة الإنسانية في البلاد.

الأبناء

أنجب بشار وأسماء الأسد ثلاثة أبناء:

1. حافظ بشار الأسد (مواليد 2001)



2. زين بشار الأسد (مواليد 2003)



3. كريم بشار الأسد (مواليد 2004)

الحرب الأهلية السورية

مع اندلاع احتجاجات الربيع العربي عام 2011، واجه نظام بشار الأسد موجة احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاح وإسقاط النظام.

لكن الرد العسكري العنيف على الاحتجاجات أدى إلى اندلاع حرب أهلية مدمرة استمرت لأكثر من 13 عامًا.

أفادت تقارير دولية، بما في ذلك تحقيقات للأمم المتحدة، بوجود أدلة على تورط النظام السوري في جرائم حرب، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وعلى الرغم من العقوبات الدولية والضغوط الغربية، حافظ الأسد على السلطة بفضل الدعم الروسي والإيراني، اللذين مكناه من استعادة السيطرة على مساحات واسعة من البلاد.

الإطاحة بالنظام

في نوفمبر 2024، بدأت المعارضة السورية حملة عسكرية مفاجئة استهدفت معاقل النظام في الشمال والجنوب.

وسرعان ما سيطرت قوات المعارضة على مدن رئيسية، بدءًا من حلب وحماة، وصولًا إلى حمص.



وفي 7 ديسمبر 2024، أفادت تقارير بأن قوات المعارضة بدأت بالتقدم نحو العاصمة دمشق، بالتزامن مع سقوط درعا والسويداء بأيديها.



بحلول فجر 8 ديسمبر، أعلنت المعارضة المسلحة سيطرتها على دمشق، بما في ذلك مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي وقيادة الأركان. ورددت مآذن الجوامع في العاصمة تكبيرات احتفالًا بما وصفه الكثيرون بـ "يوم الحرية".

أبرز الأوسمة والجوائز

الأوسمة الدولية:

الوشاح الأكبر لوسام الأرز الوطني (2010) من لبنان.

وسام الجمهورية الإسلامية (2010) من إيران.

الطوق الأعظم لوسام الصليب الجنوبي (2010) من البرازيل.

نيشان المحرر (2010) من فنزويلا.

وسام الصليب الأعظم من رتبة استحقاق للجمهورية الإيطالية (2010) من إيطاليا.

وسام الصليب الأعظم لوسام الوردة البيضاء لفنلندا (2009).

وسام الملك عبد العزيز آل سعود (2009) من السعودية.

وسام زايد (2008) من الإمارات.

وسام فرانسيس الأول (2004) من مالطا.

نيشان الأمير ياروسلاف الحكيم من الرتبة الأولى (2002) من أوكرانيا.

وسام الصليب الأكبر لجوقة الشرف (2001) من فرنسا.

الأوسمة الوطنية:

وسام أمية الوطني، وهو من أرفع الأوسمة في سوريا.

وسام الاستحقاق العسكري ووسام الشجاعة تكريمًا لخدماته العسكرية.

وسام التدريب ووسام الخدمة المثالية لدوره في تطوير البنية التحتية للدولة.

جوائز أخرى:

وسام الصداقة الروسي تقديرًا لعلاقاته القوية مع روسيا.

وسام الإخلاص ووسام الشرف والمجد من دول صديقة.