انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الثامن لكلية طب أزهر أسيوط

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الثامن لكلية طب أزهر أسيوط

انطلقت اليوم الأحد فعاليات وقائع المؤتمر السنوي الثامن لكلية طب بنين بجامعة أزهر أسيوط تحت عنوان من البحث إلى الممارسة تشكيل مستقبل الطب بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بأسيوط

وبدأت فعاليات وقائع المؤتمر الذي قدمه الدكتور محمد عبدالعظيم بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، تلا ذلك كلمة ترحيب بالمنصة الكريمة وجميع الحضور من داخل فرع الجامعة وخارجه من االدكتور على صبحي سكرتير المؤتمر، مؤكدا أن كلية الطب بأسيوط والمستشفى الجامعي يشهدان طفرة علمية كبيرة فى الآونة الأخيرة، مثمنا الدعم الكبير للقطاع الطبي من الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي.

وأوضح أن المؤتمر يشتمل على أربع جلسات علمية توضح الجديد فى المجال الطبي وأحدث طرق البحث العلمي، كما يتضمن المؤتمر فى ختامه مسابقة لأفضل طبيب مقيم وأفضل عضو هيئة تدريس، قام بنشر أبحاث تخدم القطاع الطبي.



وفى كلمته أكد الدكتور محمد منير وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب على أن الكلية تشهد نهضة كبيرة فى كافة الأقسام، خاصة فى مجال البحث العلمي، حيث ساهم أعضاء هيئة التدريس بالكلية بنشر أكثر من 50 بحثا فى الفترة الأخيرة، كما أوضح أن الطلاب بالكلية حصلوا على المركز الأول فى مسابقة القراءة الحرة على مستوى الجامعة وعلى مراكز متقدمة فى العديد من الأنشطة الطلابية المختلفة على مستوى الجامعة.

من جانبه قدم الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية طب الأزهر بأسيوط ورئيس المؤتمر شكره لجميع القائمين على المؤتمر على مجهودهم الكبير لإنجاح المؤتمر، مشيرا إلى حرص الكلية على إقامة المؤتمر الخاص بها، بعد الانتهاء من المؤتمرات الخاصة بالأقسام بشكل دوري وهو ما يسهم فى متابعة كل جديد فى المجالات الطبية فى مختلف الأقسام الطبية، كما قدم جزيل الشمر للجنة التنظيم؛ لحسن التنظيم والخروج بالشكل اللائق، داعيا المولى عز وجل التوفيق والسداد.

وفي كلمته نقل الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي تحيات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة للحضور من داخل وخارج فرع الجامعة، داعيًا المولى عز وجل أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح بما يعود بالنفع على الجميع، كما أشاد فضيلته بجهود أساتذة الطب التي كانت وستظل سببًا أساسيا في نجاح مختلف المؤتمرات الطبية التي تعقد في رحاب فرع الجامعة بأسيوط، مؤكدًا على أهمية تكامل الجهود العلمية والعملية بين أقسام ووحدات الكلية والمستشفيات الجامعية؛ من أجل تقديم أفضل خدمة طبية للمريض والمترددين على مستشفيات الجامعية بالأزهر بأسيوط، مؤكدًا على أهمية تبادل الخبرات العلمية وتبادل الرؤى فيما يخص القطاع الطبي بصعيد مصر بل والطب في مصر بشكل عام، متمنيا فى الختام خروج المؤتمر بتوصيات إيجابية، نافعة تحقق الخير لجميع العاملين فى المجال الطبي والمرضى.

وأعرب الدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس بأسيوط عن سعادته البالغة بوجوده فى جامعة الأزهر بأسيوط، مؤكدا ضرورة التعاون والتكاتف بين كافة الجامعات المصرية من أجل التكامل وتبادل الخبرات، موضحا أن المجال الطبي يعد أحد أهم المجالات التي تخدم المجتمع، داعيا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية أهدى الدكتور إبراهيم شعلان عميد كلية الطب بنين ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي الدروع التذكارية للدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس والدكتور حسني المصري عميد كلية طب بنات الأزهر بأسيوط والقائمين على المؤتمر ولعدد من الحضور والأساتذة والطلاب الأوائل المتميزين، شاكرًا حسن الحضور والدعم للمؤتمر