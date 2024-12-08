سكرتير عام المحافظة المساعد للفيوم يشهد حفل تكريم عمال النظافة تقديرا لمجهوداتهم

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حفل تكريم عمال النظافة
حفل تكريم عمال النظافة تقديرًا لمجهوداتهم

شهد الأستاذ أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، لمحافظة الفيوم، حفل تكريم عدد من عمال النظافة، والذي نظمته جمعية زهراء الإحسان الخيرية بالتعاون مع المحافظة، تقديرًا لمجهوداتهم فى الارتقاء بمنظومة النظافة العامة والحفاظ على البيئة، تنفيذًا لتكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

 

أُقيمت الفعاليات، بنادي قارون الرياضي، بحضور الأستاذ خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والأستاذة فاطمة الزهراء إسماعيل رئيس مجلس إدارة جمعية زهراء الإحسان الخيرية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وحشدٍ من المواطنين، والعمال المكرمين.

 

حيث قام سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيس مجلس إدارة جمعية زهراء الإحسان الخيرية، بتكريم عدد 150 عاملًا من عمال مجلس مدينة الفيوم، وعدد 40 من عمال مديرية الإسكان، وعدد 100 عامل من مديرية التربية والتعليم، و100 عامل من عمال نادي قارون الرياضي، وعدد 80 عامل من ديوان عام المحافظة وباقي دواوين المراكز، ومنحهم شهادات التقدير، تقديرًا لما يبذلونه من جهود لرفع مستوى النظافة العامة، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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الفيوم سكرتير عام المساعد حفل تكريم عمال النظافة نادي قارون الرياضي

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