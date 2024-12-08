تفاصيل سقوط لص السيارات برمسيس

حوادث
أرشيفية
أرشيفية

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة،  القبض على عاطل تخصص في سرقة السيارات بشارع رمسيس.

 

البداية عندما تداول عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة سرقة سيارة أحد المواطنين بشارع رمسيس، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بالجيزة


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وإعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأضاف بإرتكاب 4 وقائع سرقة سيارات "بذات الأسلوب" ومن بينهم السيارة محل الشكوى، كما إعترف ببيعهم لعميل سيئ  النية (مقيم بمحافظة الدقهلية) تم ضبطه والسيارات المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية،  وتسليم السيارات لماليكها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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