تحصين 98326 رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالفيوم

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود مديرية الطب البيطري من خلال الفعاليات والأنشطة التى تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الماضي، والتي استعرضها تقرير الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم.





وأشاد محافظ الفيوم، بالجهود المبذولة من قِبل العاملين بمديرية الطب البيطري ووحداتها البيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مطالبًا إياهم ببذل المزيد من الجهد، استمرارًا لجهود الدولة في الحفاظ على الثروة الحيوانية التي تمثل جزءًا من الأمن الغذائي المصري، وزيادة إنتاجيتها وتحسين سلالاتها وحمايتها من الأمراض الوبائية.





وفي هذا الصدد، أشار مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إلى قيام المديرية بالعديد من الأنشطة والفعاليات المختلفة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث قامت إدارة المجازر والصحة العامة بتوقيع الكشف على اللحوم والدواجن داخل المنشآت الحكومية بالمحافظة بإجمالي 2434 كجم من اللحوم، و8670 كجم من الدواجن، وقامت إدارة الرعاية والعلاج بتوقيع الكشف الطبي البيطري على عدد 3994 حيوانًا، وتنظيم 9 قوافل بيطرية مجانية بمختلف أنحاء المحافظة.

واستمرت إدارة الطب الوقائي في تحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية التي تم تحصينها 98326 حيوانًا، بواقع تحصين عدد 56052 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، وتحصين عدد 42274 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، كما تم تحصين عدد 1950 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الضأن.





وأضاف، أن إدارة الدواجن قامت بعلاج عدد 23285 طائرًا، وتحصين عدد 164370 طائرًا ضد انفلونزا الطيور، وقامت إدارة الإرشاد، بالتعاون مع الوحدات المحلية، بتنظيم 215 ندوة، والعديد من حملات التوعية والإرشاد للمواطنين حول أهمية تحصين وتسجيل وترقيم الماشية، وكيفية تربية الحيوانات ورعايتها.





وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الفيوم، شنت مديرية الطب البيطري حملات مكثفة على منافذ بيع اللحوم والدواجن للتأكد من مطابقتها للإشتراطات الصحية، وتمكنت إدارة المجازر والصحة العامة من ضبط 3 طن و896 كجم من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، كما تم توقيع الكشف علي اللحوم والدواجن الواردة للمحافظة في سيارات متنقلة، إضافة إلى مذبوحات الحيوانات الكبيرة التي بلغت عدد 1771 رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن التي بلغت 12300 طائرًا.

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