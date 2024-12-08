الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت مسنة لسرقتها بشبرا

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، ربة منزل بالإعدام شنقا، لاتهامها بقتل مسنة طعنا لسرقة مصوغاتها الذهبية ومبالغ نقدية بدائرة قسم اول شبرا الخيمة، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي في إعدامه.

احالت النيابة العامة المتهمين "محمد.ا.ز.م" ٤٨ سنة، و"جيهان.ع.ا" ٤٥ سنة، في القضية من ٢٠٦٧٣ لسنة ٢٠٢٠ جنايات أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٢٦٤٣ لسنة ٢٠٢٠ گلی جنوب بها، لأنهما في يوم ٢٠٢٠/٩/٨ بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوية.

قتلا المجني عليها نفيسة محمود مصطفى عمدا مع سبق الإصرار بأن بينا النية وعندها العزم على قتلها بدافع سرقة حليها إذ برقت عين المتهمة الثانية لما أبصرت تزينها بهم سلفا فأعدا لذلك الغرض سلاحًا أبيض - آت وصفه وقصدا مسكنها سكنتها ما أن ظفرا بها حتى بادرت الثانية بكم فاهها فأضعفت مقاومتها واستتبعها الأول بطعنة استقرت بعنقها قاصدين قتلها فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.



واستطرد أمر الإحالة أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكاب جنحة أخرى هي أنهما في ذات الزمان والمكان: سرقا المشغولات الذهبية والمبالغ النقدية المبينين وصفًا وقدرًا بالأوراق المملوكين للمجني عليها / نفيسة محمود مصطفى وكان ذلك من مسكنها، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "سكين".