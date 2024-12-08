لجنة التراث بمطروح تعلن توصيات الحلقة النقاشية عن صناعه النسيج التراثي البدوي بين الواقع والمأمول

أعلن عبد الحميد القناشي، رئيس لجنة التراث بمطروح، عن مجموعة من التوصيات الخاصة بالحلقة النقاشية عن صناعه النسيج التراثي البدوي بين الواقع والمأمول والتي جاءت تحت رعاية وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و كان تهدف إلى كيفية الوصول إلى الحفاظ على التراث البدوي وتطوير المنتجات التراثية بما يواكب متطلبات السوق العالمية، وذلك خلال فعاليات الندوة التي شهدت نقاشات موسعة بمشاركة الخبراء والمختصين.

وأكد " القناشى" على من أبرز التوصيات التي جاءت في الحلقة النقاشية هو أهمية إدخال مادة علمية متخصصة في الحرف اليدوية التراثية ضمن مناهج مدارس التعليم الفني بمحافظة مطروح، مع إمكانية تقديمها كجزء من الأنشطة المدرسية لتعزيز وعي الطلاب بأهمية التراث. كما شددت التوصيات على ضرورة تعديل تصميمات المنتجات التراثية الحالية، وخاصة في مجال النسيج، بحيث تعكس الهوية الثقافية للمجتمع البدوي وتتماشى مع التطورات العالمية في صناعة المنسوجات، وذلك بالتعاون مع أساتذة جامعة مطروح والمختصين. وأوضح أن لجنة حماية التراث ستتولى التنسيق بين كافة الجهات العاملة في إنتاج وتسويق المنتجات التراثية، مع الإشراف على تجميع تلك المنتجات وتسويقها بشكل مركزي. وأكد أهمية إقامة معارض متنقلة للمنتجات التراثية داخل مدينة مرسى مطروح وفي المراكز ذات الطابع السياحي، مثل العلمين وسيوة، لتعزيز انتشار تلك المنتجات وترويجها على نطاق أوسع.

وأضاف القناشي أن اللجنة ستعمل بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة على استضافة مراكز الشباب في مختلف مدن المحافظة لبعض هذه المعارض، مشددًا على أهمية تعميق مفهوم المواطنة البيئية التراثية من خلال تنظيم ندوات تثقيفية تستهدف طلاب المدارس والجامعات خلال العام الدراسي الحالي.

وبين "القناشى" أن التوصيات ذهبت إلى ضرورة إضافة عناصر تراثية إلى شعار لجنة التراث بما يعكس دورها في الحفاظ على الهوية الثقافية. كما دعت الحلقة النقاشية إلى تجميع الموتيفات البصرية المرتبطة بصناعة النسيج في المجتمع البدوي بالتعاون مع الجمعية التعاونية التسويقية للمنتجات الزراعية، لتكون نواة لإصدار كتاب متخصص يقدم دعمًا للمنتجين بأشكال فنية تساعد في تنويع المنتجات التراثية.

وفي سياق دعم الإبداع، أشار القناشي إلى أن الحلقة النقاشية أوصت أيضا بضرورة تنظيم مسابقات فنية لطلاب المدارس لتصميم أعمال فنية ذات طابع تراثي، مع تقديم الدعم المالي للأعمال الفائزة وجمعها ضمن الإصدارات المستقبلية للجنة.

واختتمت التوصيات بالتأكيد على أن هذه الجهود تمثل خطوة حيوية نحو تعزيز الهوية البصرية البدوية التي تتضمن تفعيلا لتراث مطروح، بما يسهم في تحقيق التنمية الثقافية والاقتصادية بالمحافظة.