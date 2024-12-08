11 يوما.. تسلسل زمني لسقوط نظام الأسد في سوريا

شهدت سوريا في أوائل ديسمبر 2024 واحدة من أسرع التحولات السياسية في تاريخها الحديث، حيث انتهى حكم نظام بشار الأسد الذي استمر لقرابة 24 عامًا، خلال 11 يومًا فقط.

لذلك نستعرض إليكم من خلال ها التسلسل الزمني للأحداث التي أدت إلى هذا السقوط المدوي.

27 نوفمبر: البداية

بدأت شرارة الأحداث في 27 نوفمبر 2024، عندما شنت فصائل المعارضة السورية المسلحة هجومًا واسع النطاق على مواقع استراتيجية للنظام السوري، جاء هذا الهجوم بعد أشهر من تصعيد المعارضة في حلب ومحيطها.

30 نوفمبر: سقوط حلب

تمكنت المعارضة المسلحة في 30 نوفمبر من السيطرة الكاملة على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية هذا الانتصار كان بمثابة نقطة تحول، حيث بدأ النظام يفقد سيطرته تدريجيًا على شمال البلاد.

5 ديسمبر: السيطرة على حماة

بعد أيام من التقدم السريع، حققت المعارضة إنجازًا استراتيجيًا آخر بالسيطرة على مدينة حماة، التي تعد نقطة وصل بين الشمال والجنوب السوري، سقوط حماة مهَّد الطريق للمعارضة للزحف نحو العاصمة دمشق.

7 ديسمبر: سقوط درعا

في الجنوب، سيطرت فصائل المعارضة على مدينة درعا، مهد الثورة السورية، السيطرة على المدينة مثلت ضربة رمزية وسياسية كبيرة للنظام، حيث أظهرت انهيار قدرته على الدفاع عن معاقله الرئيسية.

8 ديسمبر: الهيمنة على دمشق

بلغت الأحداث ذروتها في 8 ديسمبر، حيث تمكنت قوات المعارضة من السيطرة على العاصمة دمشق، بما في ذلك عدد من المؤسسات الحيوية مثل وزارة الداخلية ومبنى التلفزيون الرسمي السوري، في الوقت نفسه، انتشرت أنباء عن هروب بشار الأسد إلى جهة غير معلومة.

إعلان سقوط النظام

مع دخول قوات المعارضة إلى العاصمة، أعلنت رسميًا سقوط نظام بشار الأسد بعد قرابة 11 يومًا من العمليات العسكرية المركزة.



النهاية



سقوط نظام الأسد خلال هذه الفترة القصيرة عكس حالة الانهيار الكبير في هيكل الدولة السورية بعد سنوات من الحرب الأهلية.

ومع دخول سوريا مرحلة جديدة من تاريخها، تبقى الأسئلة قائمة حول مستقبل البلاد وشكل النظام الذي سيحكمها بعد هذا التحول التاريخي.