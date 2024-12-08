محافظ الفيوم: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك على هامش انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بمحافظة الفيوم، الذي تنظمه الوحدة، بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وجامعة الفيوم، خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وقاعة جامعة الفيوم، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021حتى 2026 والمتضمنة في محورها الرابع (التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان من خلال تعزيز برامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتثقيفهم).

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والأستاذ سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس لجنة نشر الثقافة بالمجلس، والأستاذ جمال بركات رئيس وحدة نشر الثقافة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ حمادة روبي الديان رئيس وحدة حقوق الإنسان بالفيوم، والأستاذ أحمد سعد مدير وحدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالفيوم، والأستاذة جيهان السقا الباحثة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.

يهدف البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان، إلى نشر ثقافة حقوق الانسان بالمحافظة، وتعريف الموظفين والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبناء قدرات وصقل مهارات المتدربين المشاركين بالبرنامج التدريبي من العاملين بديوان عام المحافظة، ومجالس المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، وجامعة الفيوم، ومديريات الخدمات "التربية والتعليم - الصحة - التموين- الزراعة – الطرق والنقل - الأوقاف – العمل - التنظيم والإدارة - الشباب والرياضة - الري والموارد المائية – إضافة إلى الطب البيطري، والتأمين الصحي"، وكذلك شركات المرافق العامة "شركة الكهرباء - شركة مياه الشرب والصرف الصحي - شركة الغاز- الشركة المصرية للاتصالات)، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالفيوم، والمجلس القومي للمرأة، والجمعيات الأهلية المعنية بمجال حقوق الإنسان بالفيوم.

ويشمل البرنامج التدريبي عدة محاضرات، تتضمن التعريف بأساسيات حقوق الإنسان، ومفاهيم حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المحافظة، وتأهيل المتدربين على تلقي الشكاوى، ورصد المشكلات بالمجتمع، وإعداد التقارير، بالإضافة إلى وسائل وآليات التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

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