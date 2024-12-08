رضا شحاتة: ضم رونالدو واللاعبين الكبار لن يُفيد الأهلي في كأس العالم للأندية

الفجر الرياضي
رونالدو
رونالدو

علق رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، على إمكانية ضم النادي الأهلي للبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

رضا شحاتة: ضم رونالدو واللاعبين الكبار لن يُفيد الأهلي في كأس العالم للأندية

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: سعيد بخوض الأهلي المنافسات العالمية، والطموح في ضم لاعبين كبار، وسعيد بوصول الأهلي للعالمية.

وأضاف شحاتة: أعترض على الحديث عن ضم لاعبين كبار، خاصة وأن الدوري ليس في ليفيل عالي، وليس معنى أن الأهلي ينافس ريال مدريد والأندية الكبرى، أنه سيُجاريهم في الأمور المادية.

الأهلى يبدأ عملية «غربلة» الأجانب.. «وداع» كبير لمعلول والتخلص من بيرسى تاو والمغربى

الأهلي يطلب تأجيل مباراته الأولى بكأس الرابطة.. ويشرح الأسباب الاضطرارية للتأجيل

وتابع رضا شحاتة: من الممكن أن يضم الأهلي لاعبا كبيرا، لكن هل سيستطيع الأهلي الاستمرارية بضم صفقات كبرى، وهل سيستطيع دفع رواتبهم، وهل سيستطيع الأهلي تسويقهم حال أراد بيعهم؟.

واختتم نجم الأهلي السابق: حتى لو كان هناك لاعبًا كبيرًا فلن يستطيع الدخول مع الأهلي سريعًا، وحتى لو كان لاعبا كبيرًا فلن يستطيع إفادة الأهلي، خاصة وأنه في مستوى آخر، والمناخ مختلف وكل الأجوا مختلفة

مواد متعلقة

نجم الزمالك السابق يشيد بتأجيل مباراة الأهلي ضد إنبي

خالد الغندور: جلسة في الأهلي لحسم خطط النادي لكأس العالم للأندية

Elfagr.org

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل - لماذا انهار الجيش السوري فجأة وتخلى عن مواقعه؟ وأين بشار الأسد؟ (تفاصيل)

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية