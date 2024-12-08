"تعليم سوهاج" يحصد المراكز الأولى فى التربية الموسيقية على مستوى الجمهورية

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أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج على ضرورة اكتشاف وتنمية المواهب المتميزة وتشجيع الطلاب على المشاركه الفعاله فى مختلف الأنشطة المدرسية بما يساهم بشكل فعال فى تحقيق أعلى مستوى من التحصيل والتفوق الدراسي لهم جاء ذالك ضمن رساله التهنئة التى تقدم بها إلى توجيه عام التربيه الموسيقيه بديوان عام  المديريه لفوز التوجيه وحصد عدد من  المراكز الأولى على مستوى الجمهورية فى المسابقة السنوية التى تنظمها الإدارة العامة لتنمية التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم ضمن فاعليات الاحتفال بأعياد الطفوله.

من جانبه اشاره سالى سمير موجه عام التربيه الموسيقيه بديوان مديريه التربيه والتعليم بسوهاج إلى  الدعم الكامل الذى يقدمه قيادات الوزارة والمديرية لتوفير كافه الإمكانيات للطلاب للمشاركة الفعالة فى المسابقات الوزارية لخلق روح المنافسة والإبداع بينهم والذى أدى بدوره إلى فوز  توجيه عام التربيه الموسيقيه بالمديرية  بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مسابقة أمهر عازف  للمرحلة الابتدائية والتى فاز خلالها الطالب انتونى مينا بمدرسة الراهبات باداره طهطا التعليمية تحت إشراف وتدريب فاتن صلاح الدين موجه أول التربية الموسيقيه بالمديرية ومريم عماد الدين معلمه التربية الموسيقية بالمدرسه  والفوز بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية فى مسابقة أحسن صوت للمرحلة الابتدائية والتى فاز بها الطالب ياسين حماده رشاد بمدرسة أرض الأوقاف الابتدائيه باداره طهطا التعليمية  تحت إشراف وتدريب عبد الناصر عاطف موجه أول التربيه الموسيقيه بالمديرية وشيماء أحمد معلمه التربية الموسيقية بالمدرسة.

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