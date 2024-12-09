يشتبه اختناقهم بالغاز.. وفاة أم وطفليها داخل منزلهم بقرية باها ببني سويف

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اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

لقيت أم وطفلاها مصرعهم، اليوم الاحد، في حادث مأساوي داخل منزلهم بقرية باها بمركز بني سويف، ويشتبه في أن الحادث وقع نتيجة اختناق بسبب تسرب غاز، فيما تواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثامين ثلاثة من أسرة وأحدة "أم وأبنيها" يشتبه في إختناقهم بسبب تسرب غاز، داخل منزلهم بقرية باها بدائرة مركز شرطة بني سويف.

 

وعلى الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث تم معاينة المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين وفاة الأم "إيمان ربيع محمد عويس"، البالغة من العمر 36 عامًا، وطفلاها: "أدهم حمادة عويس" (13 عامًا) و"سجدة حمادة عويس" (10 سنوات)، حيث تم العثور عليهم فاقدي الحياة داخل منزلهم.

 

وتُشير التحريات الأولية، إلى أنه يُشتبه في وفاتهم بسبب تسرب الغاز، وجرى نقل الجثث إلى مستشفى بني سويف العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

 

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