الزمالك يتحرك نحو ملعب مباراة إنيمبا النيجيري

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة في نيجيريا متجهة إلى ستاد جودسويل أكبابيو الدولي، استعدادًا لمواجهة إنيمبا النيجيري مساء اليوم في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتحرك تجاه ملعب مباراة إنيمبا

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين قبل التحرك شرح خلالها التعليمات الفنية الأخيرة قبل مواجهة إنيمبا النيجيري مساء اليوم.

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محاضرة فنية تجمع جوميز بلاعبي الزمالك قبل انطلاق مباراة إنيمبا النيجيري

ويستعد فريق الزمالك للقاء إنيمبا النيجيري في السادسة مساء اليوم الأحد باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

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