محافظ الإسكندرية يوجه بحملات مكثفة لإزالة التعديات وإيقاف البناء المخالف

كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة الحملات المكثفة لإزالة المخالفات، وفرض هيبة الدولة.

وجاء ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بضرورة التصدي الحازم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن النتائج الآتية:

حي المنتزة ثان



أطلق الحي حملة مكبرة أوقفت أعمال بناء مخالف في منطقة سيكلام، حيث تم فك شدة خشبية لسقف بالدور الرابع، والتحفظ على كمية من الأخشاب، وشملت الحملة فك شدات خشبية لأعمدة بالدور الرابع علوي بشارع 25 في منطقة طوسون، وإزالة حوائط مخالفة بالدور الأرضي في عزبة الرحامنة، وتم التحفظ على خلاطة ومواد بناء أخرى.

حي المنتزة أول

نفذ الحي حملات لإيقاف البناء المخالف بعزبة 500 وزقزوق، حيث تم فك شدات خشبية لسقف بالدور الرابع، وأعمدة بالدور السادس في البكاتوشي. كما أوقفت الحملة تركيب شاسيه حديد غير مرخص بشارع إسكندر إبراهيم.

حي شرق



أزال الحي شدات خشبية بالدور الثالث العلوي في منطقة حجر النواتية، وتم إيقاف الأعمال بالكامل.

حي العامرية أول وثانً



تمكنت الحملات من إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في قرية فلسطين، شملت أسوارًا من الطوب الأبيض بمساحة 250 مترًا مربعًا، وأوقفت الحملة أعمال بناء مخالف بشارع الإخلاص، تضمنت إزالة سملات تم إنشاؤها دون ترخيص.



وأكد محافظ الإسكندرية أن الأجهزة التنفيذية تواصل عملها الميداني على مدار الساعة لمنع أي تعديات جديدة أو استكمال مخالفات البناء. كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على أراضي الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.