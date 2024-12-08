عاجل - غموض مكان الأسد وتحديات المرحلة الانتقالية في سوريا

تأسيس عملية انتقالية ديمقراطية

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أن اللحظة الراهنة تُعد فرصة ملائمة لتأسيس عملية انتقالية سلمية في سوريا. ودعا بيدرسون، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، إلى العمل الجاد لتنفيذ بنود القرار الأممي رقم 2254، والذي ينص على وقف الأعمال العدائية وإطلاق عملية سياسية تضمن انتقالًا ديمقراطيًا.

التحديات الأمنية ومشاركة الجماعات المسلحة



وأشار بيدرسون إلى أن مشاركة الجماعات المسلحة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام المدرجة على قائمة الإرهاب، في المرحلة الانتقالية يشكل تحديًا كبيرًا. ودعا جميع الأطراف المسلحة إلى الالتزام بالقانون والنظام، وحماية المؤسسات العامة من أي أعمال تخريبية قد تؤثر على استقرار البلاد في هذه المرحلة الحساسة.

الدعوة إلى الهدوء ومنع التصعيد



وشدد بيدرسون على أهمية تجنب إراقة الدماء في سوريا، داعيًا جميع الأطراف إلى الهدوء وضبط النفس. وأضاف أن الوضع على الأرض يتغير بسرعة كبيرة، ما يستدعي اتخاذ خطوات سريعة ومتوازنة للحفاظ على الاستقرار وبدء محادثات سياسية عاجلة برعاية الأمم المتحدة.

غموض حول مكان الأسد



فيما يتعلق بمكان تواجد الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي غادر البلاد في وقت مبكر الأحد، أكد بيدرسون أنه لا يمتلك أي معلومات حول مكانه الحالي. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه سوريا تغييرات دراماتيكية مع تصاعد الجهود الإقليمية والدولية لإعادة تشكيل المشهد السياسي.

القرار الأممي 2254: أمل ومستقبل جديد



يُعد القرار الأممي 2254، الصادر في ديسمبر 2015، إطارًا رئيسيًا لإنهاء الأزمة السورية. يهدف القرار إلى وقف الأعمال العدائية، وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة تفضي إلى تحقيق الاستقرار وبناء نظام سياسي جديد يضمن حقوق جميع السوريين.

مستقبل سوريا بين التحديات والآمال



مع استمرار التحولات السريعة على الأرض، تواجه سوريا تحديات كبيرة تتطلب تعاونًا دوليًا وجهودًا محلية. يبقى الأمل معقودًا على قدرة السوريين والمجتمع الدولي على تحقيق مصالحة وطنية شاملة تُعيد بناء البلاد وتضمن الاستقرار والكرامة للجميع.