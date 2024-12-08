بطولة الكونفدرالية مواجهة الزمالك إنيمبا

عاجل.. تشكيل الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري بالكونفدرالية

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أعلن البرتغالي جوزية جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة إنيمبا النيجيري بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب جودسويل أكبابيو. 

ويقع الزمالك بالمجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز الموزمبيقي.

تشكيل الزمالك لمواجهة إنيمبا النيجيري 

نادي الزمالك 
حارسة المرمي محمد عواد. 
خط الدفاع أحمد محمود - حسام عبد المجيد - محمود الزناري - محمود بانتيك. 
خط الوسط محمود نبيل دونجا - أحمد فتوح - عبدالله السعيد 
خط الهجوم أحمد زيزو - عمر فرج - سيف الجزيري. 

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من 

حارسة المرمي:- محمود الشناوي. 

خط الدفاع:- محمود حمدي الونش - عمر جابر. 

خط الوسط:- محمد شحاتة - زياد كمال. 

خط الهجوم:- مصطفي شلبي - ميشالاك - محمد حمدي - حسام أشرف. 

القناة الناقلة لمباريات الزمالك وإنيمبا 

ويمكن متابعة مباراة الزمالك وإنيمبا بالكونفدرالية بالجولة الثانية بدور المجموعات من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للبطولة. 

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محاضرة فنية تجمع جوميز بلاعبي الزمالك قبل انطلاق مباراة إنيمبا النيجيري

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نوانكو كانو رئيس نادي إنيمبا النيجيري يزور بعثة الزمالك قبل مواجهة الفريقين

غيابات الزمالك عن اللقاء 

ويغيب عن مباراة إنيمبا 11 لاعبًا لإسباب مختلفه وهم، محمد صبحي، حمزة المثلوثى، أحمد مجدى، محمد السيد، أحمد حمدي، ناصر ماهر للإصابة. 

فيما يغيب عمر عبد العزيز، حسن أبو المعاطي، محمد عاطف، لإسباب فنية. 
 

فيما يغيب كل من شيكابالا، وناصر منسي بسبب الإصابة والإيقاف من قبل الاتحاد الأفريقي. 

وكان الزمالك قد حقق الانتصار بالجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة الدولي، فيما خسر الفريق النيجيري بنفس النتيجة أمام المصري البورسعيدي. 

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