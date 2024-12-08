رضا شحاتة: الأهلي سيظهر في إنتر كونتيننتال بشكل مغاير لمباراة أورلاندو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث رضا شحاتة نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء الأهلي في مباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي أمس، وإمكانية ظهوره بنفس الشكل في بطولة كأس إنتر كونتيننتال.

وقال رضا شحاتة، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: حالة لاعبي الأهلي في المباراة الماضية لم تكن جيدة وذلك بسبب عوامل الرطوبة ودرجات الحرارة وتوقيت المباراة.

وتابع نجم الأهلي السابق: كان هناك أيضًا تزكيز من لاعبي الأهلي مع المباراة المقبلة في كأس إنتر كونتيننتال، وهو سبب الظهور بهذا الشكل.

واختتم رضا شحاتة: هناك تركيز كبير للاعبي الأهلي على بطولة كأس إنتر كونتيننتال، والمقاييس مختلفة والمعايير مختلفة والأهلي سيكون مختلف وسيظهر بشكل مغاير عما ظهر عليه أمام أورلاندو.

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- بعد سقوط نظام بشار الأسد.. الجيش الإسرائيلي ينشر قوات في المنطقة العازلة

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية