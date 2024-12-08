السيسي يزور النرويج.. برنامج الرئيس في أوسلو

في الساعات الأخيرة، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة النرويج ثاني محطات جولته الأوروبية، وذلك بعد أن أنهى زيارته لدولة الدنمارك.

السيسي يزور النرويج

وكان الرئيس السيسي قد بدأ جولته بزيارة الدنمارك، كما تشمل جولته جمهورية أيرلندا أيضا، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأوروبية.

الرئيس السيسي في الدنمارك

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي، لقاءات مع ملك النرويج، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء من البرلمان النرويجي.

كما سيجري الرئيس السيسي، لقاءات مع رؤساء عدد من الشركات النرويجية العاملة في مصر، وسوف يشهد أيضا التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

برنامج الرئيس السيسي في النرويج

وفيما يلي يقدم "الفجر" برنامج عمل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لدولة النرويج على مدار الأيام القليلة المقبلة: