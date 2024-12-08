نقابة المهندسين تطلق برنامجًا تدريبيًا مجانيًا في السلامة المهنية بالإسكندرية

شهدت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المجاني "الأوشا - ISO 45001"، الذي تنظمه بالتعاون مع شركة "أوراسكوم" للإنشاءات

ويأتي البرنامج في إطار بروتوكول التعاون بين نقابة المهندسين المصرية وشركة أوراسكوم، بهدف تعزيز كفاءة المهندسين في مجالات السلامة والصحة المهنية.



وبدأ البرنامج بحضور كبير تجاوز 400 مهندس من مختلف التخصصات، ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث يركز على أحدث معايير السلامة المهنية، بما في ذلك الأوشا والمواصفة الدولية "ISO 45001" ونُظم البرنامج بالتعاون بين اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة، ولجنة العلوم الهندسية والتدريب، وشعبة الهندسة الكيميائية والنووية بالنقابة، وبرعاية من شركة "أوراسكوم".

وجاء ذلك بحضور حضور أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، من بينهم المهندس محمد قبيصي، المهندس محمد سعيد، والمهندس علاء علي، عضو المجلس الأعلى، بالإضافة إلى المهندس أحمد سليمان من شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، وشارك في تقديم المحاضرات خبراء السلامة بشركة "أوراسكوم"، من بينهم الدكتور روماني داوود والمهندس أيمن مرسي، حيث تناولوا الجوانب النظرية والعملية لإدارة المخاطر وضمان بيئة عمل آمنة.



وأشاد الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام النقابة، بأهمية الدورات التدريبية في رفع الوعي المهني وتطوير الأداء المؤسسي. قائلًا: "نقابة المهندسين بالإسكندرية تحرص دائمًا على تقديم برامج تدريبية مجانية لتزويد المهندسين بالمعرفة اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في بيئة العمل."

من جانبه، أكد المهندس حسام عصمت، وكيل شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بالنقابة العامة، أن هذا البرنامج يعد خطوة محورية نحو تمكين المهندسين من تطبيق معايير السلامة الدولية بيننا تحدث المهندس وليد ماضي، رئيس اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة، موضحًا أن البرنامج ركز على التطبيقات العملية والنظرية لإدارة المخاطر، مشيدًا بتفاعل الحضور الكبير.

وأضاف المهندس محمد السعدي، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب قائلًا "تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية النقابة لدعم المهندسين وتأهيلهم وفق متطلبات سوق العمل مؤكدا على أن هذا البرنامج يعكس التزام النقابة بتطوير المهارات المهنية للمهندسين ودعمهم في تبني المعايير الدولية لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.





