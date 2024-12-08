نقابة المهندسين تطلق برنامجًا تدريبيًا مجانيًا في السلامة المهنية بالإسكندرية

محافظات
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهدت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي المجاني "الأوشا - ISO 45001"، الذي تنظمه بالتعاون مع شركة "أوراسكوم" للإنشاءات

ويأتي البرنامج في إطار بروتوكول التعاون بين نقابة المهندسين المصرية وشركة أوراسكوم، بهدف تعزيز كفاءة المهندسين في مجالات السلامة والصحة المهنية.


وبدأ البرنامج بحضور كبير تجاوز 400 مهندس من مختلف التخصصات، ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، حيث يركز على أحدث معايير السلامة المهنية، بما في ذلك الأوشا والمواصفة الدولية "ISO 45001" ونُظم البرنامج بالتعاون بين اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة، ولجنة العلوم الهندسية والتدريب، وشعبة الهندسة الكيميائية والنووية بالنقابة، وبرعاية من شركة "أوراسكوم".

وجاء ذلك بحضور حضور أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، من بينهم المهندس محمد قبيصي، المهندس محمد سعيد، والمهندس علاء علي، عضو المجلس الأعلى، بالإضافة إلى المهندس أحمد سليمان من شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، وشارك في تقديم المحاضرات خبراء السلامة بشركة "أوراسكوم"، من بينهم الدكتور روماني داوود والمهندس أيمن مرسي، حيث تناولوا الجوانب النظرية والعملية لإدارة المخاطر وضمان بيئة عمل آمنة.


وأشاد الدكتور مصطفى الحضري، أمين عام النقابة، بأهمية الدورات التدريبية في رفع الوعي المهني وتطوير الأداء المؤسسي. قائلًا: "نقابة المهندسين بالإسكندرية تحرص دائمًا على تقديم برامج تدريبية مجانية لتزويد المهندسين بالمعرفة اللازمة لتطبيق أفضل الممارسات في بيئة العمل."

من جانبه، أكد المهندس حسام عصمت، وكيل شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بالنقابة العامة، أن هذا البرنامج يعد خطوة محورية نحو تمكين المهندسين من تطبيق معايير السلامة الدولية بيننا تحدث المهندس وليد ماضي، رئيس اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة، موضحًا أن البرنامج ركز على التطبيقات العملية والنظرية لإدارة المخاطر، مشيدًا بتفاعل الحضور الكبير.

وأضاف المهندس محمد السعدي، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب قائلًا "تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن استراتيجية النقابة لدعم المهندسين وتأهيلهم وفق متطلبات سوق العمل مؤكدا على أن هذا البرنامج  يعكس التزام النقابة بتطوير المهارات المهنية للمهندسين ودعمهم في تبني المعايير الدولية لضمان بيئة عمل آمنة ومستدامة.


 
 

450 500 البرنامج التدريبي التخصصات التدريبية التعاون الهندسة الكيميائية الدورات التدريبية السلامة المهنية السلامة والصحة الدولية الصحة المهنية السلامة والصحة المهنية اللجنة الهندسية الكيميائي الكيمياء المهندسين بالإسكندرية المهندسين المصرية المهندس محمد سعيد النووية النقابة العامة الممارسات المصرية المخاطر اوراسكوم أوراسكوم للإنشاءات برنامج التدريب برامج تدريبية تخصصات بيئة العمل بروتوكول التعاون هندسي مجلس نقابة المهندسين مختلف التخصصات معايير السلامة المهنية

مواد متعلقة

افتتاح سوق اليوم الواحد بمنطقة العجمي لتوفير السلع بأسعار مخفضة في الإسكندرية

غياب بدرية طلبة عن جنازة زوجها الفنان مصطفى سالم يثير التساؤلات

غياب بدرية طلبة عن جنازة زوجها الفنان مصطفى سالم يثير التساؤلات

إقامة سوق اليوم الواحد بحي العجمي استجابة لمطالب المواطنين

"ورقة وقلم".. مبادرة تعليمية للقضاء على تعثر القراءة والكتابة بين طلاب الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق فعاليات حملة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"

محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة إعادة الشيء لأصله بشوارع حي منتزه ثان

"خطوبة أونلاين".. الفجر تشارك عروس الإسكندريةخطوبتها عبر بث مباشر بسبب غربة العريس

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

عاجل- بعد سقوط نظام بشار الأسد.. الجيش الإسرائيلي ينشر قوات في المنطقة العازلة

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية