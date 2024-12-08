سكرتير بني سويف يبحث توصيل المرافق لمجمع مواقف محور عدلي منصور

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سكرتير بني سويف
سكرتير بني سويف

عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمتابعة مستجدات سير العمل بمشروع مجمع المواقف أسفل كوبري محور عدلي منصور، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،

 

وحضر الاجتماع كل من: ناصر فراج وكيل وزارة النقل، فواز رجب نائب رئيس المدينة، الشافعي ممدوح مدير المشروع، رامي رجب مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، أشرف عبده رئيس هندسة كهرباء بني سويف، محمد محمد مدير الصيانة بهيئة الطرق والكباري، درويش مصطفى من الشركة المصرية للاتصالات، زينب زكريا من المكتب الفني بالمحافظة، ونصر محمد من إدارة المتابعة.

 

وناقش السكرتير العام المساعد ببني سويف، التنسيقات اللازمة لتوصيل المرافق للمجمع، والاتفاق على الإجراءات الفنية والإدارية الضرورية لبدء أعمال توصيل الكابلات الخاصة بالكهرباء وفايبر التليفونات، حيث تم الاتفاق على توصيل الكهرباء من داخل النفق الرابط بين موقفي المراكز والمحافظات، والذي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به، إلى المجمع، بالإضافة إلى مرور الكابلات المذكورة من المحول الرئيسي الموجود بطريق دمو بجوار البنزينة.

 

كما شدد السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية من المرور، الطرق، النقل، الكباري، شركات الغاز، الكهرباء، والاتصالات، ومركز معلومات شبكات المرافق قبل بدء الأعمال المقررة بعد منتصف ليل الخميس المقبل، كما أكد على ضرورة العمل بالتناوب لتفادي التأثير على حركة المرور وضمان استمرار السيولة المرورية.

 

يُذكر أن مشروع مجمع المواقف يتضمن موقفين للسيارات "محافظات ومراكز" على مساحة 25 ألف متر مربع، مع قدرة استيعابية تصل إلى 600 مركبة، بالإضافة إلى ثلاث مناطق خدمية وإدارية على مساحة 4.2 ألف متر مربع تشمل: مسجد للرجال، مسجد للسيدات، نقطة أمنية، مكتب بريد، عيادة صحية، غرفة صراف آلي، محلات تجارية، وأكشاك. 

 

كما يتضمن المشروع نفقًا للمشاة أسفل مطلع محور عدلي منصور لتيسير حركة المشاة بين الموقفين، وخزان مياه أرضي بسعة 60 متر مكعب لتغذية المجمع وعمليات الإطفاء، بالإضافة إلى سور خارجي للمجمع بطول 1.2 ألف متر مع بوابات دخول وخروج للأفراد والمركبات، وخطوط مياه وصرف صحي حتى محطات قرية رياض باشا.

 

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