نادر السيد: إثارة الجدل من أجل التريند فن هابط.. وجميعنا فخورين بالأهلي

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

انتقد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، فكرة التقليل من إنجازات النادي الأهلي بالوصول لمونديال الأندية، وعدم تشجيعه رغم تمثيله للكرة المصرية.

وقال نادر السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: هناك من يكون بعيدا ويريد العودة للساحة والأضواء بشكل تريند، وذلك مثل الفن الهادف والهابط.

وأضاف نادر السيد: من يريد أن يكون مشهورا بشكل سريع، يذهب للفن الهابط، لكن هناك من يسير في الخطوات الهادفة ولو ببطء وهذا ينال كل إشادة واحترام.

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وعن التقليل من مجموعة الأهلي، قال السيد: كيف تكون مجموعة الأهلي سهلة، وهناك إنتر ميامي يقوده ميسي وسواريز، وبورتو من أقوى الفرق الأوروبية ومن أقوى أندية الدوري البرتغالي.

وواصل نجم نادي الزمالك السابق: هناك من يريد التغريد خارج السرب من أجل الجدل والتريند فقط، وأرفض أن يتم تسليط الضوء عليهم.

واختتم نادر السيد: أرفض أن يتم تسليط الضوء على من يُقلل من الأهلي أو من يُقلل من الزمالك، وجميعنا فخورين بالأهلي وهو نادي مصري يُمثل الكرة المصرية.

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