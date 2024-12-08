نادر السيد: الزمالك يمرض ولا يموت.. وجوميز الأنسب للنادي حاليًا
تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن أداء نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، والفوز بالبطولات رغم الظروف التي يمر بها النادي.
نادر السيد: مقولة الكبير يمرض ولا يموت تنطبق على الزمالك
وقال نادر السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: دائمًا مقولة الكبير يمرض ولا يموت تنطبق على الزمالك، ورغم المعاناة والأمور المادية مازال الزمالك يلعب باسم وتاريخه الكبير.
وتابع نادر السيد: جوميز هو المدرب الأنسب في الوقت الحالي، واستخدم القماشة التي لديها وأخرج منها الكثير، حتى لو لم يكن لديه الإمكانيات.
واختتم نجم الزمالك السابق: إنييمبا بعيدا عن الساحة االإفريقية في الفترة الأخيرة، لكنه سيبقى مميزا على أرضه بكل تأكيد وستكون المواجهة صعبة على الفارس الأبيض.