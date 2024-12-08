الجيش الإسرائيلي ينشر قوات في المنطقة العازلة

عاجل- بعد سقوط نظام بشار الأسد.. الجيش الإسرائيلي ينشر قوات في المنطقة العازلة

عربي ودولي
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي ينشر قواته

في تصعيد جديد للتوترات بين إسرائيل وسوريا، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن نشر قواته في المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة مع سوريا، وفي عدد من النقاط الاستراتيجية بغرض الدفاع. ويأتي هذا التحرك في ضوء الأحداث الأخيرة في سوريا والتي أثارت قلقًا كبيرًا لدى جانب الاحتلال الإسرائيلي، مما دفعه لتعزيز وجوده العسكري في المنطقة. 

 

توغل إسرائيلي داخل الأراضي السورية

ووفقًا لمصدر محلي في منطقة القنيطرة الحدودية السورية، قامت القوات الإسرائيلية بالتوغل لمسافة 15 مترًا داخل الأراضي السورية وأطلقت 4 قذائف. ويمثل هذا التوغل خرقًا جديدًا للسيادة السورية ويزيد من حدة التوتر على طول الحدود.

تحذيرات إسرائيلية لمقاتلي المعارضة السورية

أفاد المراسل بموقع «والا» الإخباري، باراك رافيد، بأن الإسرائيليين أبلغوا مقاتلي المعارضة السورية بعدم الاقتراب من الحدود. وحذر الجيش الإسرائيلي من أنه سيرد بالقوة إذا انتهكت المعارضة السورية اتفاق فصل القوات.

منطقة عازلة خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة

تسيطر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على منطقة عازلة تبلغ مساحتها نحو 235 كيلومترًا مربعًا بين إسرائيل وسوريا. وتلعب هذه المنطقة دورًا حيويًا في تهدئة الأوضاع ومنع أي مواجهات مباشرة بين الطرفين. ومع ذلك، فإن التحركات الأخيرة تشير إلى توترات متزايدة قد تهدد هذا الاستقرار النسبي.

تاريخ الصراع على مرتفعات الجولان

 

استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان من سوريا في عام 1967 وضمها في عام 1981. وبالرغم من أن القانون الدولي يعدّ الهضبة الصخرية ذات الأهمية الاستراتيجية أرضًا سورية تحت الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الولايات المتحدة اعترفت بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان خلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب. 

 

 

الجيش الإسرائيلى سوريا المنطقة العازلة قوات حفظ السلام مرتفعات الجولان توغل عسكري الحدود السورية الإسرائيلية اتفاق فصل القوات الأمم المتحدة التوترات الإقليمية

مواد متعلقة

عاجل - غموض مكان الأسد وتحديات المرحلة الانتقالية في سوريا

عاجل - بعد 24 عاما.. تايم لاين سقوط بشار الأسد وبداية مرحلة جديدة في سوريا (تفاصيل)

‏الخارجية الإيرانية: ندعو لوقف الصراعات العسكرية ومنع الأعمال الإرهابية وبدء الحوار الوطني في سوريا

أبو محمد الجولاني.. من التصنيف الإرهابي لإسقاط نظام الأسد في سوريا

أسئلة وأجوبة.. هذا ما يحدث على الأرض في سوريا.. وماهو مصير الرئيس بشار الأسد؟
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة أرسنال وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × فولهام Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد مباراة أرسنال وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر الزمالك اليوم.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا بث مباشر دون "تشفير" | كأس الكونفدرالية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الزمالك × إنيمبا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية

عاجل- بعد سقوط نظام بشار الأسد.. الجيش الإسرائيلي ينشر قوات في المنطقة العازلة