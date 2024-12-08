عاجل- بعد سقوط نظام بشار الأسد.. الجيش الإسرائيلي ينشر قوات في المنطقة العازلة

الجيش الإسرائيلي ينشر قوات في المنطقة العازلة

في تصعيد جديد للتوترات بين إسرائيل وسوريا، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن نشر قواته في المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة مع سوريا، وفي عدد من النقاط الاستراتيجية بغرض الدفاع. ويأتي هذا التحرك في ضوء الأحداث الأخيرة في سوريا والتي أثارت قلقًا كبيرًا لدى جانب الاحتلال الإسرائيلي، مما دفعه لتعزيز وجوده العسكري في المنطقة.

توغل إسرائيلي داخل الأراضي السورية

ووفقًا لمصدر محلي في منطقة القنيطرة الحدودية السورية، قامت القوات الإسرائيلية بالتوغل لمسافة 15 مترًا داخل الأراضي السورية وأطلقت 4 قذائف. ويمثل هذا التوغل خرقًا جديدًا للسيادة السورية ويزيد من حدة التوتر على طول الحدود.

تحذيرات إسرائيلية لمقاتلي المعارضة السورية

أفاد المراسل بموقع «والا» الإخباري، باراك رافيد، بأن الإسرائيليين أبلغوا مقاتلي المعارضة السورية بعدم الاقتراب من الحدود. وحذر الجيش الإسرائيلي من أنه سيرد بالقوة إذا انتهكت المعارضة السورية اتفاق فصل القوات.

منطقة عازلة خاضعة لمراقبة الأمم المتحدة

تسيطر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على منطقة عازلة تبلغ مساحتها نحو 235 كيلومترًا مربعًا بين إسرائيل وسوريا. وتلعب هذه المنطقة دورًا حيويًا في تهدئة الأوضاع ومنع أي مواجهات مباشرة بين الطرفين. ومع ذلك، فإن التحركات الأخيرة تشير إلى توترات متزايدة قد تهدد هذا الاستقرار النسبي.

تاريخ الصراع على مرتفعات الجولان

استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان من سوريا في عام 1967 وضمها في عام 1981. وبالرغم من أن القانون الدولي يعدّ الهضبة الصخرية ذات الأهمية الاستراتيجية أرضًا سورية تحت الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن الولايات المتحدة اعترفت بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان خلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.