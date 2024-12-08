نادر السيد: البعض يُريد إثارة الجدل من أجل التريند والظهور على المسرح
تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن التصريحات التي تُقلل من الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة، والحديث عن عدم تشجيع المنافس في المباريات الخارجية.
نادر السيد: البعض يُريد إثارة الجدل من أجل التريند
وقال نادر السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: البعض يريد إثارة الجدل بسبب الفراغ الثقافي والمعرفي، وقلب الأمور إلى الجدلية من أجل المشاهدات بدلًا من الإيجابية.
وأضاف نجم الزمالك السابق: وجود مزايدات من الجميع وإثارة الجدل بشكل دائم، جعل السوشيال ميديا مجرد مسرح افتراضي ليه له علاقة بالأمر.
واختتم نادر السيد: من الممكن أن تكون هناك أمورًا جدلية نتكلم فيها بشكل محترم بعيدا عن الظهور على مسرح، لأن المسرح به الكثير حاليًا.