مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ينهي إجراءات مشاركة 1053 مالكًا خلال الأسبوع الأول

أنهى مركز خدمات الملاك والخيمة المشتركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل إجراءات مشاركة أكثر من 1053 مالكًا للإبل خلال الأسبوع الأول، وذلك ضمن الاستعدادات المستمرة للمسابقات المتنوعة التي يحتضنها المهرجان في نسخته التاسعة التي تقام تحت شعار "عز لأهلها".

ويشهد المهرجان في نسخته التاسعة إقبالًا كبيرًا من الملاك، الذين حرصوا على المنافسة في مسابقات المهرجان بمختلف أشواطه التي تعكس عمق التراث السعودي، وأهمية الإبل الموروث الثقافي البارز.

ويوفر مركز خدمات الملاك والخيمة المشتركة تجربة متكاملة تجمع بين دعم المشاركين وتلبية احتياجات الزوار؛ مما يعكس الاحترافية العالية في التنظيم، ويقدم المركز خدمات شاملة تشمل إرشاد الملاك لضمان مشاركتهم وفق اللوائح والإجراءات المعتمدة، وتزويدهم بمعلومات دقيقة تسهّل انخراطهم في الفعاليات.

ويحرص على تعريف السياح بالعروض والخدمات المتنوعة التي تقدمها الخيمة المشتركة، إضافة إلى توفير الدعم للإعلاميين، بما يضمن تغطية إعلامية احترافية تُبرز زخم الحدث وأهميته.

ويشكل مركز خدمات الملاك والخيمة المشتركة إحدى الركائز الأساسية للبنية التنظيمية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة؛ مما يسهم في تحسين تجربة الزوار والمشاركين على حد سواء من خلال تقديم خدمات متميزة تضمن انسيابية الإجراءات، وتعزز مكانة المهرجان وجهةً تراثيةً وثقافيةً عالميةً