ناقد رياضي: ضم تريزيجيه وحمدي فتحي للأهلي قبل مونديال الأندية أهم من رونالدو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال الإعلامي كريم رمزي، إن سقف الطموحات ارتفع بين جمهور الأهلي بعد قرعة مونديال الأندية، والبعض طالب بانتداب لاعبين كبار مثل رونالدو ولامين يامال ودي بروين.

كريم رمزي: في يناير لن يتمكن الأهلي من التعاقد مع لاعبين كبار

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن الأهلي أمامه فترتين انتقال قبل كأس العالم للأندية، الأولى في يناير، والثانية في يونيو المقبل.

وتابع رمزي: في يناير لن يتمكن الأهلي من التعاقد مع لاعبين كبار، لأن الأندية لا تُفرط في لاعبيها في وسط الموسم، وجميعنا رأينا موقف فرانكفورت من بيع مرموش في الشتاء.

وواصل كريم رمزي: في الصيف فترة الانتقالات قبل البطولة بأيام، لن يكون من السهل ضم لاعب كبير ولو كان كريستيانو رونالدو لأنه لن تكون هناك فرصة للانسجام مع اللاعبين، وأي لاعب ولو كان كبيرًا يحتاج للتأقلم مع فريقه ومعرفة زملائه الجدد.

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واختتم كريم رمزي: على الأهلي أن يضم صفقين مميزتين في يناير تنسجم مع الفريق حتى نهاية الموسم، وفي فترة الانتقالات قبل البطولة من الممكن أن يضم الفريق صفقات غير غريبة على النادي ولا تحتاج للتأقلم أمثال تريزيجيه وحمدي فتحي.

الأهلي حمدي فتحي جمهور الأهلي تريزيجيه

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