عاجل.. جوميز يعلن تشكيل الزمالك أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنيبما النيجيري المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد عواد.
  • خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود.
  • خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.
  • خط الهجوم: عمر فرج – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".
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ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" وعمر جابر  وزياد كمال ومحمد شحاتة ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك ومصطفى شلبي وحسام أشرف.

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