علام ومشهور يكرمان ثنائي بني سويف والإسكندرية بعد إنقاذ حياة لاعبيّن

الفجر الرياضي
تكريم أحمد التونسي
تكريم أحمد التونسي وأحمد ربيع ياسين

استقبل الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، واللواء حلمي مشهور عضو المجلس الحكمين أحمد التونسي وأحمد ربيع ياسين لتكريمهما نظرا لحسن تصرفهما  خلال إدارة مباراتي غزل المحلة والقناة في دورى الجمهورية مواليد 2005  ، وصدفا وسوهاج بدوري القسم الثالث وإنقاذهما حياة لاعبيّن بعد تعرضهما لبلع لسانه وارتجاج في المخ خلال اللقاءات.

علام ومشهور يكرمان ثنائي بني سويف والإسكندرية

وأبدي جمال علام وحلمي مشهور خالص  الشكر والتقدير للحكمين أحمد التونسي وأحمد ربيع ياسين لحسن تصرفهما خلال إدارة المباراتين بمجرد أن لمحا سقوط اللاعبين علي الارض، فقاما بإيقاف المباراتين والجري  بسرعة نحو اللاعبين وتقديم الإسعافات الأولية لهما لحين نزول الجهاز الطبي للفريقين حتي تم إنقاذ اللاعبين.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام ولجنة الحكام علي تنظيم الدورات الطبية للاسعافات الاولية  بصفة دورية لجميع عناصر اللعبة من مدربين وحكام ولاعبين لمواجهة أى ظروف طارئة تحدث أثناء المباريات".

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وتعود الأحداث لقيام احمد ربيع ياسين ابن محافظة بنى سويف بإنقاذ لاعب صدفا بمباراة الفريق أمام سوهاج الرياضى بمسابقة القسم الثالث وعاونه بتلك المباراة الثنائي هشام شعبان وأحمد السيد وذلك بعد تعرض لاعب صدفا لفقدان الوعى وذلك إثر اصطدامه مع احد لاعبي سوهاج وتدخل مع الجهاز الطبي لصدفا وانقذ اللاعب ثم نصح الجهاز الفنى بعدم استكمال اللاعب للمباراة ولكن لم يستجب له أحد ثم قام اللاعب بالنزول مرة أخرى وسقط فى نلعب المباراة مما أدى إلى تدخل الإسعاف وغادر الملعب.

فيما قام احمد التونسي حكم مواجهة غزل المحلة والقناة مواليد 2005 بالتدخل السريع لإنقاذ اسلام معوض لاعب المحلة بعد اصطدامه بحارس مرمى القناة بتعرضه لبلع اللسان وعقب أجراه تدخلت الأجهزة الطبية للفريقان وتم نقله فورا للمستشفى.

علام جمال علام حلمي مشهور أحمد ربيع ياسين ارتجاج فى المخ الاتحاد المصرى لكرة القدم أحمد التونسي

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